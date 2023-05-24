BUSKİ faaliyetlerine meclis onayı

Bursa Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülen BUSKİ’nin 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen BUSKİ Genel Kurulu’nda; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ve BUSKİ yöneticileri hazır bulundu. Meclis üyeleri tarafından sorulan sorulara BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç tarafından verilen cevapların ardından oylamaya geçildi.

BUSKİ’nin 2022 yılındaki faaliyetlerinin detaylarıyla gündeme geldiği Genel Kurul Toplantısı’nda, ilçelerde başlatılan altyapı seferberliği çerçevesinde, birçok ilçenin altyapı ağının yenilendiğine dikkat çekildi. BUSKİ’nin sudaki kayıp kaçakla mücadelede örnek başarıya imza atıldığına değinilerek, merkez ilçelerdeki kayıp kaçak oranının yüzde 20’ye indirilme başarısı gösterildiği belirtildi. Ayrıca Bursa’nın vizyon projelerden birisi olan Çınarcık Barajının suyunun Bursa’ya getirilmesinde imalatlara yıl içerisinde başlanacağı belirtildi.

Yapılan Genel Kurulda herkesin takdirini toplayan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisine teveccühleri için teşekkür ederek, yeni dönemde de canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.