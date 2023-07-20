BUSKİ, tecrübeleriyle 'su kardeşi' Yozgat'ta

Bursa’da hayata geçirdiği altyapı yatırımları kenti sağlıklı bir geleceğe hazırlayan BUSKİ Genel Müdürlüğü, tecrübelerini ‘su kardeşi’ olduğu Yozgat Belediyesi’ne taşıdı.

Belediyeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması için Su Verimliliği Seferberliği çerçevesinde 28 belediyenin katılımıyla başlatılan Belediye Su Kardeşliği uygulaması çerçevesinde, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) ile Yozgat Belediyesi, BUSKİ’nin “su kardeşi” ilan edildi. Su kardeşliği protokolü uyarınca, BUSKİ’nin bilgi, deneyim ve tecrübelerinin paylaşılması amacıyla başlatılan buluşmaların ilki geçtiğimiz ay BUSKİ’nin ev sahipliğinde yapılmıştı. Su kardeşliğinin ikinci buluşması ise Yozgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf Başaran, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve teknik personelin katılımıyla yapıldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Nehir kenarında bile abdest alıyor olsanız, suyu israf etmeyiniz’ hadis-i şerifinde de belirtildiği üzere hemşerilerimizin istifadesine sunmak için şehrimize getirdiğimiz suyumuzu en verimli şekilde kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kayıp kaçakla mücadele

Gerçekleştirdikleri yatırımlarla su kayıp kaçaklarını önlemede büyük başarılar elde ettiklerini belirten BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç de geçen yıl Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen ‘Belediye Su Kayıpları Çalıştayı’nda, yüzde 20’ler seviyesindeki kayıp-kaçak oranı ile Türkiye’deki en iyi su ve kanal idaresi seçildiklerini hatırlattı. Gülenç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın her noktada kurumun önünü açtığını ve çalışmaları desteklediğini belirterek, sürekli gelişim ve teknolojik iyileştirme çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Gülenç, elde edilen tüm deneyimleri ve kazanımları her toplantıda ve ortamda diğer su ve kanalizasyon idareleriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan heyet, daha sonra Yozgat Belediyesi’nin gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarını yerinde incelemek üzere saha ziyareti gerçekleştirdi. Tecrübe ve deneyimlerini “su kardeşi” şehirlerle paylaşmaya hazır olduklarını dile getiren Gülenç, su yönetimine ilişkin çalışmalarında Yozgat Belediyesi’ne başarı dileklerinde bulundu.