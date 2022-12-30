BUSMEK üniversite adaylarına tanıtıldı

BUSMEK, YKS hazırlık kurslarını üniversite adayı gençlere tanıttı.

Üniversite hayalleri kuran lise son sınıf öğrencilerinin 2 gün boyunca katılım gösterdiği etkinlikte, BUSMEK de yer aldı. Ücretsiz YKS hazırlık kurslarının tanıtımı yanında, standı ziyaret eden öğrencilere ücretsiz AYT-TYT deneme kitapçıkları hediye edildi. Gençlerin yoğun talep gösterdiği fuarda, kaliteli eğitimlerin yanı sıra hazırlık sürecinde kullanılan kaynak kitaplar, soru bankaları ve deneme sınavlarının da ücretsiz sunulduğu BUSMEK kursları, büyük ilgi gördü.

2018-2019 eğitim döneminde tek merkezde başlayan ücretsiz YKS hazırlık kursları, gençlerin talepleri doğrultusunda 5 merkeze çıkarıldı. Şu ana kadar kurslara katılıp sınava giren 3 bin 500’e yakın öğrencinin yüzde 80’i bir üniversiteye yerleşti. Üniversite hazırlık sürecindeki mezun öğrencilere sınav müfredatı dikkate alınarak destek sağlanıyor. Öğrenciler uzman kadro, ücretsiz YKS destek kitapları, eğitime uygun donanıma sahip sınıf koşulları ve rehberlik servisi ile üniversiteye hazırlanıyor.