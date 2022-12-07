BUTEXCOMP'tan yeşil dönüşüm çağrısı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen ‘Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP)’ kapsamında “KOBİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe Programı Çağrısı” başlatıldı. Söz konusu çağrı ile 5 farklı yeşil ürün programı desteklenecek.

BUTEXCOMP ile Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında, teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinin değer zincirinde ağ oluşumunun desteklenmesi ve yeni yeşil ürünlerin tanıtılması hedefleniyor. 15 Kasım 2022 Salı günü BUTEXCOMP’un web sitesi www.butexcomp.org http://www.butexcomp.org üzerinden çağrıya çıkılan ‘KOBİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe Programı’ kapsamında uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Proje ile Bursa’da faaliyet gösteren teknik tekstil ve kompozit sektörlerindeki firmaların yeşil çevreci çevreye duyarlı çevresel etkileri azaltan yeni ürün geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. BUTEXCOMP’un uzman personel ve gelişmiş altyapısı ile desteklenerek hayata geçirilecek projelerle bölgeden yeni yeşil ürünlerin çıkması amaçlanıyor. Projeye ilişkin bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde BUTEKOM Akademik Danışmanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karahan ve BUTEXCOMP İnovasyon Uzmanı Mutlu Sezen, Yeşil Ürün Programı’nın tanıtımını yaptı. Söz konusu toplantıda ayrıca Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanı İrem Özgür Görgün, Yeşil Mutabakat ve AB Fonları; Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, Döngüsel Ekonomi ve Geri Dönüşüm; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Uzman Araştırmacısı Dr. Recep Partal, Yeşil Ürün Geliştirmek İçin KOBİ’lere Yönelik Destekler, Kaynak Verimliliği Uygulamaları konusunda bilgi verdi. Yeşil dönüşümün hayatın her alanında önemli bir parametreye dönüştüğünü kaydeden Prof. Dr. Mehmet Karahan, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen BUTEXCOMP ile yeşil dönüşüm sürecinde önemli bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Gerek ürün gerek üretim süreçleri bazında karbon salınımını azaltacak, çevreyi daha az kirletecek, daha fazla doğal kaynak kullanımını esas alacak, üretimde, verimlilikte, işçilikte daha çok tasarruf sağlayacak proses ve metotların firmalar tarafından projelendirilmesini istiyoruz. Bu projelerden 5’ini seçeceğiz ve bunların desteklenmesini sağlayacağız. Hem uzmanlık, hem mentorluk açısından destekler, firmanın önerdiği yöntemin hayata geçirilmesi noktasında geçerli olacak” dedi.

Çağrı kapanış tarihine kadar www.butexcomp.org http://www.butexcomp.org adresindeki başvuru formu, çevrimiçi doldurularak yapılabiliyor. ‘Başvuranlar için Rehber’ dokümanı da başvuru süreci için yol gösterici nitelik taşıyor. Başvurular, 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 23.59’a kadar alınmaya devam edecek. Alanında uzman isimler tarafından 2023 yılının ilk ayında yapılacak değerlendirmelerin ardından destek verilecek projeler belirlenecek. Destek almaya hak kazanan projelerin duyurusu ise Şubat ayında yapılacak ve hibe sözleşmeleri imzalanacak.

Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse ediliyor. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştiriliyor. Rekabetçi Sektörler Programı, yaklaşık 800 milyon euroluk bir bütçeyle projeleri destekleyen bir mali yardım programıdır. 2007 yılından bu yana yürütülmekte olan program, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki sanayici, KOBİ ve girişimcilerin rekabet gücünü artırarak sosyal ve ekonomik kalkınmayı hedeflemektedir. Program ve desteklenen projeler hakkında detaylı bilgiye www.rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr http://www.rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr uzantılı web sitesinden de erişilebiliyor.