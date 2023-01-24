Bütün ilçe 3 gündür onu arıyordu, Salih amca bu sabah evine döndü

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 3 gün önce "Fındıklığa gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve geri dönmeyen 77 yaşındaki Salih Altun, bu sabah saat 09.00 sıralarında evine döndü. Büyük mutluluk yaşayan yaşlı adamın ailesi rahat bir nefes aldı. Hastanede tedavi altına alınan Altun ise iyi olduğunu söyledi.

Ağaçağıl Dereli Mahallesi’nde 21 Ocak Cumartesi günü meydana gelen olayda, Salih Altun (77) "Fındıklığa gidiyorum" diyerek evden ayrılmış, geri dönmemesi üzerine de arama çalışmaları başlatılmıştı. Cep telefonu kullanmayan ve okuma yazması olmayan Altun, JAK, AFAD, AKUT ve orman ekipleri tarafından 3 gün boyunca aranmış ancak izine rastlanılmamıştı.

77 yaşındaki yaşlı adam bu sabah 09.00 sıralarında kendi imkanlarıyla evine döndü. Altun’un gözünde rahatsızlık olması sebebiyle yönünü kaybettiği, 3 gün boyunca dağlık bölgelerde yürüdüğü ve aç kaldığı öğrenildi. Oldukça bitkin görünen yaşlı adam, evine gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı. Altun’un ailesi ise büyük bir sevinç yaşadı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Sevinçten uçtuk"

Eşini karşısında görünce büyük mutluluk yaşayan Zülfiye Altun, "Bu sabah çıktı geldi. Neredeydi, ne oldu bilemiyoruz. Hastaneye gitti. ’Kafam döndü benim, yönümü bulamadım’ dedi. Bize bir şey söyleyemedi. ’Yönümü buldum geldim’ dedi. Sevinçten uçtuk. Kızım pencereyi açtı ve ’Babam geliyor’ dedi. Hepimiz nasıl dışarıya çıktığımızı bilemedik. Deli olduk" dedi.

"Hiçbir şey yiyip içememiş"

Salih Altun’un oğlu İlker Altun ise "Babam cumartesi öğle saatlerinden beri kayıptı. Bugün sabah saat 09.00 sıralarında döndü. Kayıp olduğu gün zarfında dağda olduğunu söyledi. Göz rahatsızlığı vardı. Dengesini kaybetmiş, yönünü şaşırdığı için köyü bulamamış. 3-4 gün süre zarfında dağda kalmış. Dediğine göre, hiçbir şey yiyip içememiş. Sürekli gezmiş, sadece 5-10 dakika dinlenmiş. Sağlığı yerinde, kontrol altında. Bu süre zarfında bize yardımcı olan tüm ekiplere çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.