Bütün ilçe toplandı çorap örüyor

Bursa’nın İznik ilçesinde bir araya gelen evhanımları depremzede çocuklar için kışlık atkı, bere, eldiven ve battaniye örmeye başladı.

Deprem bölgelerinde bulunan çocukları unutmayan İznik’te ki ev hanımları sosyal medyadan organize olup bir araya geldi. 500 kişiden oluşan grup İznik Süleyman Paşa Medresesi’nde toplanarak kazak, bere, eldiven, atkı ve çorap örmeye başladı. Ev hanımlarını sosyal medyadan toplayan Damla Özbaş, “İznik halkına çok büyük teşekkür ediyorum. 4 günde 500 kişiye ulaştık. Sadece burada değil evlerde köylerde ev hanımları aralıksız çalışıyor örgü örüyorlar. Bunları günlük olarak depremzedelere gönderiyoruz” dedi.