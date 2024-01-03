Bütün şehir bu hastaneye akın ediyor

Bursa’da havalar bir sıcak bir soğuk olunca hastalıklar da beraberinde geldi. Üst solunum yolu enfeksiyonu ve soğuk algınlığı şikayetiyle yollara düşen vatandaşlar en güzel hizmeti en modern tesislerde alabilmek için şehir hastanesinin acil servislerine akın etti. Burun akıntısı şikayetiyle bile gelen tek bir hastanın dahi geri çevrilmediği Bursa Şehir Hastanesi’nde kurulduğu günden bu yana yaklaşık 15 milyon hasta şifa buldu. Mevsimsel sebepler ile artan gribal hastalıklar sebebiyle özellikle geceleri acil servislerde yaşanan yoğunluk ile ilgili olarak ise uzmanlar Aile hekimleri ve polikliniklerin daha aktif kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bursa başta olmak üzere Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bilecik’i içine alan yaklaşık 10 milyon nüfusluk bölgeye hitap eden Bursa Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu yana milyonlarca hastaya şifa dağıttı. Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 459 bini kapalı toplam 745 bin 365 metrekare alanda bulunan 16 Temmuz 2019’da hasta kabulüne başlayan Bursa Şehir Hastanesine, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, gibi bölgedeki diğer illerden de hasta geliyor.

Son günlerde havaların bir sıcak bir soğuk gitmesi özellikle grip gibi salgın hastalıkları da beraberinde getirdi. Şifayı kapan Bursalı vatandaşlar, en modern ve steril şartlarda en iyi hizmeti en ucuza almak için Bursa Şehir Hastanesi’ne akın edince bölgenin diğer illerinden gelen hastalarla birlikte Şehir Hastanesinin acil servisinde kelimenin tam anlamıyla ana baba günü yaşandı. İğne atsan yere düşmeyecek kalabalık vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bazı vatandaşlar hasta olmanın da etkisiyle yaşanan yoğunluğa tepki gösterirken uzmanlar vatandaşları aile hekimleri ile poliklinikleri daha aktif bir şekilde kullanmaları için uyardı.

Burnu akan bile acilden geri çevrilmedi

Burun akıntısı şikayetiyle bile gelen hastanın geri çevrilmediği hastanede yaşanan yoğunluk sebebiyle sağlık görevlileri de ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Vatandaşlar ise gece acil serviste görev yapan doktor ve muayene odası sayının arttırılmasını istiyor.

Kurulduğu yıldan bu yana yaklaşık 7 milyonu acil servis olmak üzere 15 milyon hastanın tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi sadece Bursa’ya değil tüm Güney Marmara’ya hizmet veriyor. Kovid 19 pandemisi ve Maraş depreminde de büyük görevler üstlenen hastane bölgedeki 5 ilin amiral gemisi konumunda.

Özellikli hizmetleriyle bölgenin sağlık üssü konumundaki Bursa Şehir Hastanesi özelikle kalp damar cerrahisi, beyin cerrahi, onkolojik cerrahi ve girişimsel radyolojiler alanlarında 5 yıldır çok önemli hizmetler veriyor.

Aort balonları, aort anevrizmaları, ani aort yırtılmaları kapalı yöntemle kalp damar cerrahisinde tedavi edilirken diğer tüm nitelikli işlemler endoskopik cerrahiler, omurga ve omurilik tümörleri, skolyoz gibi hastalıkların ameliyatları beyin cerrahisinde yapılıyor.

Hastanede 16 yataklı inme merkezinin yanında 14 yataklı yoğun bakım 20 yataklı servisi ile bölgenin en büyük ve gelişmiş yanık servisi bulunuyor. Bursa Şehir Hastanesinde kornea nakillerinin yanında el cerrahisinde de önemli işler yapılıyor. Bunların arasında tam uzuv kopmalarının tedavisi de mevcut. Hastane vatandaşlar arasında yapılan anketlerin verdiği sonuçlara göre yüzde 99’lara varan memnuniyet oranlarına sahip.