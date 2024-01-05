BUÜ, araştırma üniversitesi vizyonuna odaklandı

Araştırma üniversiteleri arasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), eğitim kalitesinin yükseltilmesinin yanı sıra akademik ve bilimsel başarının artırılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları ve katma değerli proje üretilmesi noktasında yeni bir sürece giren BUÜ Yönetimi, bilimsel ve akademik kalkınmanın daha dikkatli takip edilebilmesi adına tüm fakülte dekanlarının katıldığı özel bir toplantı düzenledi. Kalite Koordinatörlüğünün organize ettiği toplantıya BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Yasemin Özdemirve Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen katıldı.

Her zamankinden daha fazla çalışacağız

Toplantı öncesi kısa bir açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yer aldıkları araştırma üniversiteleri sıralamasında gelecek yıllarda üst sıralara tırmanabilmek adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin altını çizdi. Bilimsel ve akademik faaliyetlerin her zamankinden çok daha fazla önem taşıdığı bir süreci başlattıklarını aktaran Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Araştırma üniversitesi olmamız nedeniyle bir takım özel imtiyazlara sahip olduk. Daha fazla maddi destek ve akademik personel sayısındaki artış bunların başında geliyor. Elbette bazı dezavantajlarımız bulunuyor. Ancak biz eldeki imkânlar doğrultusunda daha çok çalışacak ve sıralamada yukarılara çıkmaya gayret edeceğiz. Bunun yolu da nitelikli proje, Ar-Ge çalışmaları ve topyekûn yürütülmesi gereken kalite faaliyetlerinden geçiyor. Fakültelerimiz bu anlamda bizler için büyük bir önem arz ediyor. Deneyimli akademisyenlere sahibiz. Bunun yanı sıra genç ve dinamik akademisyenlerimizin sayısı da oldukça fazla. İşte tüm bu veriler doğrultusunda elimizdeki imkânlardâhilinde gayret edecek ve inşallah hedeflerimize ulaşacağız” diye konuştu.

BUÜ, hak ettiği noktaya gelecek

Gerçekleştirilen toplantıda geride kalan 6 aylık çalışmaların ele alınacağını söyleyen Rektör Yılmaz; “Fakülte dekanlarımızdan 6 aylık faaliyetlerin genel bir dökümünü dinleyeceğiz. Yürütülen çalışmalar, projeler ve hedefler konusunda fikirlerini alacağız. Eksiklerimizi ve yapılması gerekenleri dinleyeceğiz. El birliğiyle bir yol haritası oluşturacağız. Aynı zamanda gelecek planlarımızı da burada bir kez daha gözden geçireceğiz. Üniversitemiz gerek bilimsel gerekse de akademik altyapısı ile çok daha iyi noktalarda yer almayı hak ediyor. Bunu gerçekleştirebilmek için de hepimize görevler düşüyor. Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.

Toplantı, fakülte dekanlarının sunumları ve gelecek hedeflerine yönelik görüşlerini aktarmalarının ardından sona erdi.