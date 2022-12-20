BUÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kalitesini tescilledi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, yürüttüğü kalite belgelendirme çalışmalarını başarı ile sonuçlandırarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Belgesi almaya hak kazandı.

Mayıs 2022 itibariyle kalite belgelendirme çalışmalarının startını veren BUÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, yoğun bir sürecin ardından ISO 27001 BGYS Belgesi almayı başardı. Tüm hazırlıklarını tamamlayan ve 16 Aralık’ta dış denetimlerden eksiksiz geçen Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, hak kazandığı belgeyi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen mini bir tören ile aldı. Törende Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BUÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Funda Coşkun, Bilgi İşlem Daire Başkanı Mustafa Doğan, Avacert Anadolu Uluslararası Belgelendirme Denetim Teknik Kontrol Eğitim ve Test Hizmetleri Şirketi yetkilisi Mehmet Çağrı Ak, Belgelendirme Müdürü Hatice Ak, idari personel ve firma yetkilileri hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, kalitenin her anlamda bir kültür meselesi olduğunu vurguladı. Uzun ve komplike bir sürecin ardından Üniversitede kalite anlayışının hakim olmaya başladığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kurumumuzda genel bir kalite anlayışının hakim olması için gayret ettik. Oluşturduğumuz Kalite Koordinatörlüğü ile bu sorunun giderilmesi için topyekun bir çalışma yaptık. Bu sayede kısmi başarılar elde etmeye başladık. Sonrasında kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve en uç birimlerimize kadar benimsetilmesi yönünde girişimlerde bulunduk. Ardından kalite süreçlerini koordine bir şekilde yürüterek birer birer başarının geldiğine şahit olduk. Tarihimizde ilk defa tüm üniversitenin kalite belgesi almasını sağladık. Fakülte, meslek yüksekokulları ve birimlerimizin de bu belgeleri almaya başladı. Bugün de Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız ISO 27001 Belgesi almaya hak kazandı. En değerlisi ise Üniversitemiz genelinde ciddi anlamda bir kalite kültürünün oluştuğuna şahit olmaktır. Bunu sağladığımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Funda Coşkun ise süreç içerisinde emin adımlarla ilerlediklerini ve gelinen noktada artık ciddi bir bilgi birikimine sahip olduklarının altını çizdi. Bilgi İşlem Daire Başkanı Mustafa Doğan da ISO 27001 Belgesi’nin kendileri adına çok kıymetli bir başarı olduğunu ve bu başarının devam ettirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.