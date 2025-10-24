BUÜ'de '2nd International StaffWeek' başarıyla gerçekleşti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Erasmus Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "2nd International StaffWeek" etkinliğinde 9 farklı ülkeden akademisyen ve uzman konuklar ağırlandı.

Program kapsamında gerçekleştirilen açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru ve çok sayıda akademisyen katıldı. Rektör Yılmaz konuşmasında, "Uluslararası personel haftaları, kurumlar arasında bilgi paylaşımını ve kültürel etkileşimi güçlendirerek yükseköğretimde sürdürülebilir iş birliklerinin temelini oluşturuyor" ifadelerini kullandı. BUÜ Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru ise uluslararası personel haftalarının üniversitenin küresel görünürlüğünü artırdığını, sürdürülebilir işbirlikleri ve Erasmus+ ortaklıkları için yeni fırsatlar oluşturduğunu vurguladı.

Kültür paylaşımı yapıldı

Bu yılki programda, İtalya’nın Palermo kentinden gelen Conservatoriodi Musica "Alessandro Scarlatti" öğretim üyeleri Giovanni Mattaliano (klarnet) ve GiuseppeUrso (caz davul) tarafından gerçekleştirilen masterclass ve konser etkinlikleri büyük ilgi gördü. Ayrıca, İznik Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen "Tile Workshop" (Çini Atölyesi), katılımcılara Türk sanatının geleneksel motiflerini deneyimleme fırsatı sundu. Türk kültürünü tanıtma etkinlikleri kapsamında, Okçuluk Kulübü ile düzenlenen özel atölyede konuklar geleneksel ve modern ok atma tekniklerini deneme fırsatı buldu. Bu etkinlik, kültürlerarası etkileşimi güçlendiren en keyifli anlardan biri olarak öne çıktı.

Bursa’nın tarihine yolculuk yaptılar

Hafta boyunca konuklar, BUÜ’nün konukevinde ağırlanarak sıcak bir ev sahipliği atmosferinde misafir edildi. Programın son gününde düzenlenen İznik gezisiyle katılımcılar, hem bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu tanıma hem de Türkiye’nin zengin kültürel mirasını yerinde görme imkanı elde etti.