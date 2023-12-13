BUÜ'de 'Araştırma Ekosistemi' gelişimini sürdürüyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Araştırma Üniversitesi misyonuna uygun olarak cihaz altyapısını geliştirmeye ve araştırmacıların kullanımına sunmaya devam ediyor. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yürütülen Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü destekli altyapı projesi ile alınan XRD cihazı araştırmacı ve sanayicilerin kullanımına açıldı.

Yürütücülüğünü Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mürsel Alper’in yaptığı “Süperkapasitör ve spinOLEDlerde kullanılan malzemelerin yapısal özelliklerinin incelenmesi ve diğer özellikler ile karşılaştırılması” başlıklı altyapı projesi kapsamında alınan XRD cihazı, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Prof. Dr. Zekeriya Arı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman ve akademik personelin katılımı ile hizmete açıldı. Proje ekibinde araştırmacı olarak Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mürşide Hacıismailoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Hacıismailoğlu, Araş. Gör. Zafer Gültekin, doktora sonrası araştırmacı Dr. Dilek Vatansever ile lisansüstü öğrenciler yer alıyor. Cihaz eğitimlerine katılan proje ekibi XRD cihazının hizmet alımına açılmasıyla proje çalışmaları yanında farklı disiplinlerdeki araştırmalara da destek verecek. Jeolojide minerallerin tanımlanmasında, metal ve alaşımların analizinde, seramik ve çimento sanayiinde, ince filmlerin bileşiminin belirlenmesinde, polimerlerin analizinde, ilaç endüstrisinde safsızlıkların tespitinde ve arkeolojide tarihi yapıları oluşturan malzemelerin tespitinde sıklıkla kullanılan XRD cihazı ile BUÜ’de verilen analiz hizmetlerinin kapsamı genişleyecek.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, güçlü bir cihaz altyapısının Araştırma Üniversitesi misyonu açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Araştırma ekosistemi oluşturmanın en önemli hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Farklı disiplinlere hizmet edebilen XRD gibi cihazların hizmet alımına açılması araştırmacılar arasında etkin bir iletişim sağlayacak ve üretilen bilimsel çalışmaların niteliğini artıracaktır. Projenin yürütülmesinde ve XRD cihazının hizmete açılmasında emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, Fen-Edebiyat Fakültesi envanterine kayıtlı 42 cihaz ile üniversite araştırmacıları ve sanayi kuruluşlarına 80 farklı test ve analiz hizmeti sunduklarını ifade etti. “Analiz hizmetlerine XRD analizini de dahil etmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Proje ekibine özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Üniversitemize hayırlı olsun“ dedi.

Yapılan konuşmaların ardından davetlilere proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve cihazın kullanılabileceği çalışma konuları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Fen-Edebiyat Fakültesi 2023 yılı test ve analiz kataloğuna https://uludag.edu.tr/dosyalar/fenedebiyat/fen_edebiyat_fakultesi_2023_yili_test_ve_analiz_katalogu_2023_v6.pdf linkten ulaşılabilir.