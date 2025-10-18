BUÜ'de 'Balkanlara Sosyal Bilimler Çerçevesinde Bir Bakış Sempozyumu'

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) ev sahipliğinde, Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Türkiye-Bulgaristan İlişkilerinin 100. yılı münasebetiyle özel bir sempozyum gerçekleştiriliyor.

Fen Edebiyat Fakültesinde 16-17 Ekim arasında devam edecek etkinliğe; BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Osmangazi Belediye Başkanvekili Özge Kaya, Yıldırım Belediye Başkanvekili Mert Tiryaki, Litvanya Fahri Konsolosu Berat Tunaka, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Evladı Fatihan’ın kökeni Bursa

Açılış konuşmasında tarihçi kimliğiyle Balkan coğrafyasına değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, "Balkan" kelimesinin Türkçe kökenli olduğunu hatırlattı ve Balkanların fethinde kilit rolün Bursa’dan çıktığını vurguladı. Prof. Dr. Çiftci, tarihi bağları güçlendirerek, Balkanların Türkleşme sürecinin Bursa’dan, Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa önderliğinde başladığını ve bölgeye yerleşen Türklerin ’Evladı Fatihan’ adıyla anıldığını ifade etti. Son olarak, 93 Harbi’nden bu yana süregelen göçlerle Bursa’nın, Balkan ruhunu taşıyan zengin bir kültürel mozaik haline geldiğini ifade eden Çiftci, sempozyuma katkı sunan tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden Balkan Enstitüsü çalışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu ise, sempozyumun Türkiye ve Bulgaristan ilişkilerinin 100. yılında, Balkanlarla paylaşılan tarihi, kültürel ve insani bağların bilimsel bir zeminde ele alınması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bursa’nın, göçmen kültürü ve çok kültürlü yapısıyla Balkanların ruhunu taşıyan bir kent olduğunu belirten Gazioğlu, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak geleceği inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda da Balkan kültürü, tarihi ve dostluk bağlarını geleceğe taşıyacak bir Balkan Enstitüsü kurulması yönünde çalışmalar sürdürüyoruz" dedi.

BAL-GÖÇ 40 yaşında

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan da sempozyumun açılışında, BAL-GÖÇ’ün 40. yılını kutlama ve üniversitenin 50. yılında ev sahipliği yapma mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Derneğin 40 yıl önce özellikle Bulgaristan’daki sıkıntıları dile getirmek için kurulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Balkan, sempozyumun sadece Bulgaristan değil, tüm Balkan Türkleri için önem arz ettiğini söyledi. Prof. Dr. Balkan, sempozyumun Bulgaristan-Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yılı vesilesiyle, Balkanlardaki Türk milletinin alt kimliklerini bölme ve ötekileştirme çabaları karşısında mevcut durumu değerlendirmek amacıyla düzenlendiğini dile getirdi.

Sempozyum, alanında uzman kişilerin konuşmaları ve belgesel gösteriminin ardından sona erecek.