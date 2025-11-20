BUÜ'de 2024 Yılı Akademik Performans Ödülleri sahiplerini buldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), akademik personelin motivasyonunun arttırılması ve sürdürülen çalışmaların desteklenmesi amacıyla düzenlediği "Akademik Performans Ödül Töreni" ile 2024 yılının en iyilerini açıkladı.

BUÜ Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, törende yaptığı konuşmada BUÜ’nün akademik vizyonunun merkezine araştırma üniversitesi kimliğini yerleştirdiklerini vurguladı. YÖK’ün belirlediği 23 araştırma üniversitesi arasındaki tatlı-sert rekabetin üniversite sistemine fayda sağladığını belirten Rektör Yılmaz, BUÜ olarak hedeflerinin mevcut pozisyonlarının daha yukarısına çıkmak olduğunu dile getirdi. Rektör Yılmaz, ödül töreninin YÖK’ün değerlendirdiği 31 performans parametresine katkı sağlayan akademik faaliyetleri ödüllendirdiğini ve üniversitenin performansında ciddi bir iyileşme kaydettiğini aktardı. Özellikle 2024 verileriyle birlikte açıklanacak yeni değerlendirmede BUÜ’nün potansiyeline uygun bir puanla mevcut ligde kalacağına, hatta yükseleceğine inandığını ifade eden Rektör Yılmaz, uluslararası sıralamalarda ilk 1000 hedefine ulaşmak için araştırma kültürünün canlandırılması gerektiğini, atama ve yükseltmelerde liyakati esas alan şeffaf bir süreç yürüttüklerini ve güçlü kadroya parlak transferlerle katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, tüm akademisyenlere gösterdikleri gayret için teşekkür etti.

"Tören, üniversitenin bilimsel azmini simgeliyor"

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, törenin akademik üretimin gerektirdiği sabır ve emeğin görünür kılındığı bir buluşma noktası olduğunu ve üniversitenin bilimsel azmini simgelediğini belirtti. Son iki yılda gözlemlenen araştırma performansındaki yükselişin tüm akademisyenlerin özverili çalışmalarının doğal bir sonucu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karaca, araştırma üniversitesi misyonunu sürdürme hedefiyle Ar-Ge Koordinatörlüğü olarak kurum içi işleyişi sağlamlaştırmaya ve araştırmacılara ihtiyaç duydukları ortamı güçlendirmeye odaklandıklarını dile getirdi. Karaca, bu yılki ödül sürecinde 687 başvurunun adaletli bir şekilde değerlendirilmesi için haftalar süren yoğun bir çaba harcandığını aktararak, törende En Başarılı Birim/Bölüm, Bilim, Genç Araştırmacı Teşvik ve Hizmet Ödülleri dahil olmak üzere 10 farklı kategoride ödüllerin sahiplerini bulacağını açıkladı. Organizasyona katkıda bulunan herkese ve GAP Projesi ek bütçe desteği sağlayan BAP Birimi’ne de teşekkür eden Prof. Dr. Karaca, başarılarıyla ilham veren tüm akademisyenleri tebrik etti.

Programda bireysel 139, birim ve bölüm bazında 24 olmak üzere toplam 163 plaket takdimi yapıldı.