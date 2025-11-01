BUÜ'de akademik başarı hızı yükselmeye devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından gelenekselleştirilen "Başarılı Akademisyenlerin Ödüllendirilmesi" etkinliğinin dokuzuncusu düzenledi. Programda akademik performans göstergelerinin yukarı yönlü hareket ettiğine vurgu yapıldı.

Rektörlük B Salonu’nda yapılan etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, dekanlar, bölüm başkanları ile akademik ve idari personel de hazır bulundu.

Akademisyenlerin çabalarına teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 2024 yılı verilerindeki belirgin artışın üniversiteye taze bir dinamizm kattığını söyledi. Rektör Yılmaz, "Büyüklük olarak bizim ölçeğimizdeki üniversitelerle aramızda bir puan makası vardı. Rakiplerimizde de iyileşme var ama bizim iyileşme hızımız onlardan daha hızlı. Bu makası kapattığımızda, o hanenin içerisine girdiğimizde hemen üstümüzdeki 3-4 üniversiteyi daha geçebilmemiz mümkün hale gelecek. Başta aşağı doğru yönelmiş olan okları yukarı çevirdik. Şimdi sıra, ligde kalma korkusunu tamamen atıp yukarı doğru hamle etme gayretinde" şeklinde konuştu. Rektör Yılmaz, uluslararası sıralamalarda da artık 1500+ bandında gezindiklerini, ancak hedeflerinin bu 1500+’dan hızla çıkıp binin içerisine girmek olduğunu yineledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, üniversitenin Araştırma Üniversiteleri değerlendirmesindeki yükselişini somut verilerle destekledi. Prof. Dr. Kırıştıoğlu, Ar-Ge Koordinatörlüğü raporlarına göre, 2024 yılında 31 parametrenin yaklaşık 20’sinde yükseliş kaydettiklerini ve bu durumun memnuniyet verici olduğunu belirtti. Kırıştıoğlu, toplam Q1 yayın sayısının 2023’teki 816’dan 2024’te 951’e yükseldiğini, proje sayısının 80’den 164’e çıkarak iki katına çıktığını, fon tutarının ise 13 milyon TL’den 49 milyon TL’ye fırladığını, uluslararası fonlarda ise üç kattan fazla artış yaşandığını aktardı. Kırıştıoğlu, özellikle aylık bazda rekor kıran Q1 yayın sayısının 42’ye ulaşmasının, üniversitenin bu konuyu ne kadar ciddiye aldığını gösterdiğini vurguladı.

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise üniversitenin sürekli yükselen performansına dikkat çekti. Karaca, Eylül ayı içerisinde 42 adet Q1 değerli makale yayınlanarak yeni bir rekora imza atıldığını duyurdu. Ayrıca, 2025 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yapılan 283 Q1 yayın ile, kalan üç ayda 2024 rakamlarının üzerine çıkılmasının garantilendiği ifade etti.

Etkinlik, teşekkür belgelerinin dağıtılması ve görüşlerin aktarılmasının ardından sona erdi.