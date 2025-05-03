BUÜ'de başarılı akademisyen sayısı her geçen gün artıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğünün başlattığı uygulama ile ay içerisinde en fazla yayın yapan akademisyenlerine başarı belgelerini takdim etme geleneği devam ediyor.

Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alan ve bu listede üst sıralara çıkabilmek için çalışmalarını sürdüren Bursa Uludağ Üniversitesi, yürüttükleri projeler ve yaptıkları yayınlar ile üniversiteye katkı sağlayan akademisyenler için Mart ayı içerisinde de kapsamlı bir belge takdim töreni düzenledi.

"Yayınlarımızın sayısı ve kalitesi artıyor"

Tören öncesinde kısa bir konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Üniversitemiz, hem Türkiye’de hem dünya üniversiteleri sıralamalarında bir yarışın içerisinde ve o yarışta da ciddi bir hamle yapmaya gayret ediyoruz. Bunu tüm akademik kadromuzla birlikte yapıyoruz. Herkes elini taşın altına koyunca, başarı da kendiliğinden geliyor. Akademik ilerlemenin meyvelerini almaya başladık. Bu durum hepimizi ziyadesiyle memnun ediyor. Projelerimizin ve yayınlarımızın sayısı da kalitesi de her geçen gün artıyor. Proje başvuru sayımızın kabul oranı henüz Türkiye ortalamasında ama proje ofisimizin devreye girmesiyle çok daha büyük rakamlar ortaya çıkacak inşallah. Üniversitemizin zaten var olan potansiyelini ortaya çıkaran bu hareketlenme ile araştırma kültürünün yeniden yeşermeye başlaması hepimizi memnun ediyor. Tüm akademisyenlerimize desteği ve gayreti için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Her bilimsel faaliyet üniversitemize yazılıyor"

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise, "Salonun kalabalık olmasından gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bu, üniversitenin yayın performansının giderek daha kaliteli olduğunu da gösteren bir bulgu. Dolayısıyla bu bizim araştırma üniversitesi liginde de güçlü bir yer oluşturacağımızın işareti. Çünkü her bilimsel faaliyet, üniversitemize yazılacak. Yani şu veya bu şarta bağlı olmadan üniversitenin genel kalitesini yükseltecek. Bunun için sizler de ciddi emek veriyorsunuz. Bu yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

"Verileri titizlikle takip ediyoruz"

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, "Üniversite yöneticilerimizle birlikte üretkenliğinizin ve çalışmalarınızın karşılık bulması adına böyle bir etkinlik başlatmak istedik. WOS’u ve AVESİS’i sürekli takip ediyoruz, patentlerle ilgili Teknoloji Transfer Ofisimizden bilgi alıyoruz. Projelerle ilgili de Strateji Daire Başkanlığımızdan verileri titizlikle topluyoruz. Hiçbir emeğin ziyan olmasını istemiyoruz. Mart ayı için de yine son derece değerli sayılara ulaştık. Başarıda katkısı bulunan herkese şükranlarımızı iletiyoruz" açıklamasında bulundu.

Toplantı, Q1 yayınları ve proje çalışmalarıyla ön plana çıkan başarı belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.