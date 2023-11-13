BUÜ'de eğitime engel yok

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) eğitimde kalite vizyonu, etik değerlere bağlılık, çevreye saygı, sürdürülebilirlik, evrensel, toplumsal değerlere saygı ve öğrenci odaklılık değerleri çerçevesinde örnek üniversite kimliğini güçlendiren çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

BUÜ Rektörlüğü; üniversitenin herkes için fiziki, eğitsel ve sosyal şartlarda erişilebilir bir yapı oluşturulması hedefine yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Ayrım gözetmeksizin her birimde yürütülen faaliyetlerin sonunda üniversitede eğitim-öğretim çalışmalarında engeller bir bir ortadan kaldırılıyor.

Fen-Edebiyat Fakültesi’ne ‘Turuncu Bayrak’ ödülü

Son dört yılda erişilebilirlik düzeyini yükseltme amacına yönelik çalışmalar yürüten BUÜ’de, çeşitli birimler ve yapılar için erişilebilirlik değerlendirmeleri yapılıyor. Bu faaliyetleri YÖK Başkanlığı’nın oluşturduğu çerçevede gerçekleştiren BUÜ Yönetimi, belirlenen eksiklerin tamamlanması hususunda da çok sayıda adım attı. Bu çerçevede 2022-2023 döneminde 12’si mekânda erişilebilirlik, 7’si ise eğitimde erişilebilirlik hususunda olmak üzere toplam 19 başvuru gerçekleştiren BUÜ Yönetimi, toplam 14 başvuruda ödüle aday olmaya, Fen Edebiyat Fakültesi özelinde isemekânda erişilebilirlik ödülü (Turuncu Bayrak) almaya hak kazandı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğluile Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Ü. Mustafa Kurt, ödül adaylıklarını ve bayrak ödülünü Senato Toplantısı esnasında ilgili birim yöneticilerine takdim etti.

Başarıdan dolayı fakülte yöneticileri ve tüm emeği geçenleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz,erişilebilirlik hedefini gerçekleştirmek üzere faaliyetlerin devam ettirileceğinin altını çizdi. Yılmaz, bu yolda daha fazla kazanım elde etmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.