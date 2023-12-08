BUÜ'de Nanoteknoloji ve Malzeme Karakterizasyonu Laboratuvarı hizmete açıldı

Türkiye’deki 23 Araştırma Üniversitesi arasında bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), akademik ve bilimsel altyapısını geliştirmeye devam ediyor. Üniversiteye son olarak yenilikçi çalışmaların yürütüleceği Nanoteknoloji ve Malzeme Karakterizasyonu Laboratuvarı kazandırıldı.

BUÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü TekstilBilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Esra Karaca’nın üstlendiği özel bir altyapı projesi kapsamında Tekstil Mühendisliği Bölümü’ne kazandırılan laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen kurdele kesim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bilgen Osman, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Türkiye Giyim Sanayileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ile akademik ve idari personel katıldı.

Laboratuvar bünyesinde sürdürülecek projelerde BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Serpil Koral Koç, Dr.Öğr.Ü. Şebnem DüzyerGebizli, Dr.Öğr.Ü. Rumeysa Çelen, Dr. Mehmet Tiritoğlu, Arş.Gör. Serkan Yıldız, Araş.Gör. Cansu Aras Gül, Araş.Gör. DilaydaKanmaz‘ın araştırmacı olarak yer alacak. Altyapı projesi kapsamında; SprayDryerMikrokapsülasyonÜretim Sistemi ve Elektro Üfleme Nanolif Üretim Sistemiile Parçacık Boyut Analiz Cihazı, Termogravimetrik Analiz/Diferansiyel Termal Analiz Cihazı (TGA/DTA), Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC), Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektroskopisi (FTIR)karakterizasyon cihazları üniversiteye kazandırıldı. Laboratuvarda yer alan karakterizasyon cihazları aynı zamanda diğer üniversitelerin, sanayi ve kamu kuruluşlarının da hizmetine sunulacak.

Altyapı yatırımları devam ediyor

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olan BUÜ’nün akademik ve bilimsel faaliyetlerine ara vermeden devam ettiğini vurguladı. Araştırma Üniversitesi vizyonu doğrultusunda altyapı yatırımlarını sürdürdüklerini kaydeden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “En önemli hedefimiz modern teknolojik imkânları üniversitemize mümkün olduğunca kazandırmak ve akademik çalışmalarımızın kalitesini yükseltmek. Bugün açılışını yaptığımız laboratuvarımız da bu hedeflerimiz doğrultusunda bizlere katma değer sağlayacak ve akademisyenlerimize yeni ufuklar açacaktır. Laboratuvarımızın kurulmasına kıymetli katkıları bulunan başta Prof. Dr. Esra Karaca hocamız ve ekibi olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Üniversitemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Kurdele kesiminin ardından davetlilere laboratuvar gezdirilerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verildi.