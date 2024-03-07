BUÜ'de sürdürülebilir çevre duyarlılığı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü’nün düzenlediği organizasyonda akademik ve idari personel ile öğrenciler atık pil toplayarak tabiatın korunmasına destek verdi.

Görükle Kampüsü’nde Duracell Türkiye’nin katılımıyla gerçekleştirilen Atık Pil Toplama etkinliğine Yeşil Ekonomi Öğrenci Topluluğu, Uludağ Mimarlık Öğrenci Topluluğu ve Kot Farkı Mimarlık Öğrenci Topluluğu da destek verdi. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının sağlanmasına destek olmak amacıyla yapılan etkinlikte 258 kilo atık pil geri dönüşüm kutularına atıldı.

Bilinçlerdirme faaliyetleri devam edecek

Program hakkında bilgilendirmede bulunan BUÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörü Prof. Dr. Arzu Çahantimur, Türkiye’nin en büyük ve en kalabalık üniversitelerinden biri olduklarına dikkati çekti. Yoğun bir öğrenci nüfusu bulunan kampüste geri dönüşüm konusunda çok sayıda projenin hayata geçirildiğine işaret eden Prof. Dr. Arzu Çahantimur; “Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve devletimizin belirlediği kalkınma planları doğrultusunda geri dönüşüm faaliyetleri başlığı altında kampüsümüzün doğal çevresinin korunmasına destek olabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu anlamda koordinatörlük olarak personelimizin ve öğrencilerimizin daha fazla bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün, Duracell Türkiye’nin de katılımıyla özel bir projeye imza attık. Akademik ve idari personelimiz ile öğrenci topluluklarımızın da desteklediği bu organizasyonda kampüsümüzde bulunan 258 kilo atık pili topladık. Burada topladığımız pilleri Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği’ne göndererek doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini sağlayacağız. Etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlikte BUÜ Sürdürülebilirlik Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Ekrem Üstün, Duracell Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü Elektronik Y. Mühendisi Yiğit Arın ve Yeşil Ekonomi Öğrenci Topluluğu yöneticileri atık pillerin doğaya verdiği zarar konusundaki konuşmalarıyla katılımcıları bilgilendirdi.