BUÜ'de TEKNOFEST hazırlıkları hız kesmiyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2023 TEKNOFEST Yarışları’nda yer alacak takımlar, danışman akademisyenler ve diğer paydaşların da katıldığı değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda öğrencilerin talepleri, projelerin durumu ve yarışlar öncesindeki son hazırlıklar ele alındı.

BUÜ Görükle Kampüsü içerisindeki Çamlık Yemekhanesi’nde gerçekleştirilen organizasyona BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat, TEKNOFEST Bursa Temsilcisi Nurkan Karabulut, İğrek Makina Yönetim Kurulu Bakanı Orhan İğrek, Erdem Kaya Patent Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, Vemus Endüstriyel Elektronik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dayanıklı, topluluklara danışmanlık yapan akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Yerli ve milli teknoloji hamlesinin yüz akı

Toplantıya katılan herkese teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite olarak son iki yıl içerisinde önemli bir mesafe kat ettiklerini kaydetti. Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik gelişiminde TEKNOFEST’in kıymetli bir yeri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Ülkemizin sadece son 10-15 yıldır devam eden yerli ve milli teknoloji anlayışı sayesinde nerelere geldiği tüm dünyanın malumudur. Bu hedefler doğrultusunda atılan adımlar ve ortaya koyulan vizyonun Türkiye’ye kazandırdığı saygınlık hepimizin gurur kaynağı olmuştur. Bu çalışmaların bir ayağı da TEKNOFEST’te ortaya konulan zihniyettir. Ülkemizin uluslararası arenada var olması, kendi savunma sanayisini oluşturması ve dünyaya teknoloji ihraç eder hale gelmesinde TEKNOFEST’i başlatan genç dehaların vatan sevdası yatmaktadır. Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlere bir kez daha minnet duygularımızı iletiyor, bu işin asıl mimarı olan Özdemir Bayraktar’ı da rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

Desteklerin karşılığı alınıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi olarak TEKNOFEST Yarışları’na son iki senede büyük bir ağırlık verdiklerini, pandemi sürecinde işlerin bir nebze sekteye uğramasına rağmen yeniden hızlandırıldığını açıklayan Rektör Kılavuz, “Öğrencilerimizin içinde yatan teknoloji, buluş ve proje aşkını görüyoruz. Onların bu isteğine destek vermek, en azından çalışma ortamlarını oluşturmak adına çeşitli çalışmalar yaptık. Laboratuvarlarımızı ve oluşturduğumuz atölyeleri kullanımlarına sunduk. İş dünyasından destek verebilecek firmalar ile takımlarımızı bir araya getirdik. Maddi ve manevi ihtiyaçların giderilmesine vesile olduk. Tüm bu girişimler sayesinde önceki yıl başvuru ve yarışlarda son derece önemli seviyelere geldik. Bu yıl Türkiye’nin en fazla başvuru yapan Üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer aldık. İnşallah yarışlarda da hepimizi tatmin edecek dereceler elde edeceğiz. Bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Asla yalnız bırakmayacağız

BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve TEKNOFEST Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ise ilk günden itibaren tüm öğrenci toplulukları ve paydaşlar ile sıkı bir iletişim ağı kurduklarının altını çizdi. Topluluklardan gelen talepler doğrultusunda gerek maddi destek, gerekse de mentörlük görevini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret eden iş dünyası temsilcilerine teşekkür eden Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, öğrencilerin de bu süreçte hazırlıklarını en iyi şekilde tamamladıklarını ve başvuru rekorunun bu sayede kazanıldığını söyledi. Yarışlar sırasında da öğrencileri kesinlikle yalnız bırakmayacaklarının altını çizen Etemoğlu, “Organizasyon hazırlıklarımızı günler öncesinden gözden geçirdik. Öğrencilerimizin konsantrasyonunun bozulmaması ve tamamen projelerine odaklanmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önceki yıl da aynı titizlikle çalışmalarımızı yürüttük. 2023’te Ankara, İzmir ve İstanbul’da devam edecek yarışlarda, öğrencilerimizi yalnız bırakmayacağız. Düşünen, projelendiren ve çalışmaları ile ülkemizin yarınlarına katkı sağlamayı hedefleyen gençlerimizle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa, TEKNOFEST’te Türkiye lideri

Toplantıda hazır bulunan TEKNOFEST Bursa Temsilcisi Nurkan Karabulut da organizasyona böylesine önem veren kurum ve kuruluşlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarının altını çizdi. TEKNOFEST sürecinin bu yıl için biraz daha öne çekildiğine ve öğrencileri yoğun bir hazırlık temposunun beklediğine vurgu yapan Nurkan Karabulut; “Geçtiğimiz yıl Bursa’dan TEKNOFEST’e başvuru sayısı 4478’di. Bu yıl ise başvuru sayısı 62 bin seviyelerine çıktı. Yapılan bu başvurular Bursa’yı başvurular arasında Türkiye birinciliğine çıkardı. Ciddi ve yoğun bir çalışma sürecinden geçiyoruz. Hedefimiz, Bursa’nın en yukarılarda kalmasını sağlamak. Bu şehirde ciddi bir potansiyel var. Bursa Uludağ Üniversitesi ve diğer üniversitelerimizin de katkıları ile her zaman yüksek başarıların geleceğine inanıyoruz” dedi.

Program, iş dünyası temsilcilerinin konuşmaları, akademisyenlerin görüşlerini aktarması ve öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından sonra erdi.