BUÜ'de teknolojik dönüşüm ile gelecek yakalanıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan akademisyen Koray Aki’nin hazırladığı ve Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından desteklenen CEVHER Hibe Programı çerçevesinde ‘TeknolojikDönüşüm ile Geleceği Yakalıyoruz’ projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın 2023 Yılı Cevher Hibe Programı çerçevesinde desteklediği TeknolojikDönüşüm Projesi ile Geleceği Yakalıyoruz projesi, 8 aylık faaliyetlerin ardından başarı ile tamamlandı.BUÜ’lü akademisyen Öğr. Gör. Koray Aki’nin hazırladığı proje ile öğrencilere Sanal Gerçeklik veArtırılmış Gerçeklik teknolojileriyle ilgili eğitimlerverilerek sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağına ulaşmayı ve mesleki eğitimin öğrenciler için çekim merkezi olmasını hedeflediklerini vedijital dönüşüm sayesinde imalat sanayi ve diğer sektörlerde mesleki eğitimdeki bireylerin istihdamının artırılması da hedefleniyor. Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO’da gerçekleştirilen proje kapanış toplantısına BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, MYO Müdürü Prof. Dr. Yahya Ulusoy, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Araştırma üniversitesi vizyonuna MYO katkısı

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, içerisinde yer aldıkları Araştırma Üniversiteleri liginde üst sıralara tırmanabilmek için daha fazla ve daha nitelikli projelere ihtiyaç duyduklarını aktardı. Bu anlamda dinamik, üreten, araştıran ve proje ortaya koyan bir üniversite oluşturmaya gayret ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Üniversiteler içerisindeki rekabette kendimizi daha üst sıralara atabilmek adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Öğrenci potansiyeli açısından kalabalığız. 15 meslek yüksekokuluna sahibiz. Burada ise son derece elit bir eğitim ile öğrencileri mezuniyet sonrasına en iyi şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. Bursa gibi sanayisi yüksek bir şehirde böylesine kıymetli okullara sahip olmak aslında bizim için büyük bir avantaj. Uygulamalı eğitimi vererek, doğrudan doğruya sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştiriyoruz. Buradan üniversite-sanayi işbirliği doğuyor. O işbirliği de kıymetli projelerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Araştırma Üniversitesi sıralamasında bizlere artı puan sağlayacak olan girişimler de böylesi işbirliklerinden doğuyor. Hocalarımızın hazırladığı projeler de hepimiz için kıymetli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Bu anlamda projelerin tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. Yeni işbirliklerine vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ise teknolojinin ve üniversitelerin geleceği yakalayabilmesi adına iş dünyası temsilcileriyle hazırladıkları her projenin son derece kıymetli olduğuna işaret etti. Karamehmetoğlu, projeye katkı veren herkese teşekkür etti. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da proje vasıtayla güzel bir birlikteliğin ortaya çıktığını söyleyerek; “İşbirlikleri, ilçemiz için, şehrimiz için, üniversitemiz için ve ülkemiz için büyük önem taşıyor. Atalarımızın dediği gibi; bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir araya gelerek son derece kıymetli bir projeye imza atan iş dünyası temsilcilerimizi ve üniversitemizin kıymetli akademisyenlerini tebrik ediyor, daha fazlası için belediye olarak elimizi taşın altına koymaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Birlikte yeni projelere imza atılacak

Kapanış toplantısında konuşan Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş ise Holding olarak eğitime büyük bir önem verdiklerinin altını çizdi. Eğitim Vakfı’nın 1988 yılından beri eğitimi desteklediğini açıklayan Oya Coşkunöz Aktaş; “Vakıf olarak başlattığımız Cevher Programımız da bunlardan bir tanesidir. Hocalarımızı, öğrencilerimizi ve onların projelerini geliştirmek, teşvik etmek ve katkı sağlamak amacıyla bu programı başlattık. Toplamda 3,5 milyon TL’lik bir hibe programımız vardı. Ordu, Van, İzmir, Ankara, Sakarya, Balıkesir ve Bursa olmak üzere ülke genelinden toplam 7 proje seçildi. Bunların 3’ü üniversite, 4’ü meslek yüksekokulundan geldi. Hepsinin de kapanışlarını yaptık ve çok değerli projeler ortaya çıktı. Bundan sonra üniversitemizle birlikte çok daha güzel projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Yeni hibe programlarında buluşmayı ümit ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Etkinlikte çalışmalar hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Koray Aki, 12 ay sürmesi planlanan projenin 8 ay gibi bir zaman zarfında başarı ile tamamlandığının altını çizdi. Başlangıçta 900 bin TL olan projenin ek bütçeler ile 1 milyon 150 bin TL ile bitirildiğine işaret eden Aki, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, Asil Çelik San. Tic. A.Ş., DÖKTAŞ Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. ile AKA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’nin iştirakçi olarak projeye destek verdiklerini de sözlerine ekledi.