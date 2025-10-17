BUÜ'de yeni öğrenciler için 'Oryantasyon günleri'

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yeni öğrencilerin üniversite, kampüs, şehir ve topluluklar hakkında detaylı bilgiler edinebilmeleri amacıyla ‘Oryantasyon Günleri’ düzenledi.

BUÜ’ye bu yıl kayıt olan öğrenciler,geleneksel olarak düzenlenen ‘Oryantasyon Günleri’ etkinliği ile üniversitesini ayrıntılarıyla tanıma fırsatı yakalıyor. Öğrenciler, 14-16 Ekim tarihleri arasında devam eden program sayesinde üniversite yaşamı boyunca gerekli olacak tüm bilgilere ulaşabiliyor. Görükle Kampüsü’ndeki Mediko Binası önünde yapılan program kapsamında açılan stantları BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, akademik ve idari personelin yanı sıra binlerce öğrenci ziyaret etti.

Kalite çıtası yükseliyor

Öğrenci topluluklarının ve kurum temsilcilerinin açtığı stantları tek tek gezen ve sohbet eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kalite çıtasını her geçen gün daha da yukarıya taşıma gayretinde olduklarını vurguladı. Yeni öğrencilerin de bu kalite yolculuğunda kendilerine önemli katkılar vereceğine inandıklarının altını çizen Rektör Yılmaz; "Yapılan yatırımlar ve akademik kadronun iyileştirilmesi sonucunda öğrencilerin üniversiteye olan ilgileri her geçen gün artıyor. Öğrenci tercih oranımız her geçen yıl biraz daha yukarılara gidiyor. Bu gelişmeler bizi mutlu ediyor. İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz" dedi.