BUÜ'den 5 yıllık tam akreditasyon başarısı

Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda 5 yıllık tam akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

YÖKAK tarafından verilen ve kalite güvencesi alanında en üst düzey değerlendirmelerden biri olan 5 yıllık tam akreditasyon belgesi, BUÜ tarafından başarıyla alındı. YÖKAK değerlendirme heyetinin gerçekleştirdiği saha ziyaretleri sonucunda, kalite güvencesi sisteminin tüm şartlarını başarıyla karşılayan BUÜ, 18 Temmuz 2025 tarihli kurul kararıyla "Tam Akredite" üniversite ilan edildi.

Elde edilen başarı hakkında açıklamada bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Alınan akreditasyon belgesi, üniversitemizde liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerinin, sürekli iyileştirme kültürü çerçevesinde gelişerek, uluslararası yükseköğretim standartlarına uygun olduğunun göstergesidir. Bu başarı tüm birimlerimiz, akademik, idari çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve dış paydaşlarımız ile 2023 yılından bugüne hayata geçirilen sistematik ve kararlı çalışmanın sonucudur" ifadelerini kullandı.

Tam akreditasyon ile üniversitenin kalite kültürü ve kurumsal yapısının güçlendirildiğine vurgu yapan Rektör Yılmaz; "Uzun yıllardır kalite güvence sistemimizi etkin ve sürdürülebilir bir şekilde uyguluyoruz. Bu kararlığımız neticesinde kıymetli sonuçlar elde ettik ve kalite kültürünü üniversite geneline yaymayı başardık. Bu belgeyle birlikte üniversitemizden mezun olan her öğrencimizin diploması daha da değerli hale gelecek ve Üniversitemizi tercih edecek adaylar için çok güçlü bir referans kaynağı olacaktır. 5 yıllık tam akreditasyon belgesinin alınmasında emeği geçen başta Kalite Koordinatörlüğümüz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi.