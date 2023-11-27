BUÜ'den değerli projeler için işbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), değerli projelerin araştırma ve geliştirme çalışmaları için işbirliği protokolü imzaladı.

Kurumların ortak proje üretmesi, yenilik odaklı çalışmaların yürütülmesi ve öğrencilere staj imkanların artırılmasını sağlayacak protokole Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Zorluteks Tekstil Ar-Ge Merkezi Müdürü Murat Yıldırım ve Zorlutekst Tekstil Tasarım Merkezi Müdürü Gamze Mutlu imza attı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Araştırma üniversitesi vizyonuyla hareket eden BUÜ’nün nitelikli proje, Ar-Ge çalışmaları ve katma değer oluşturacak faaliyetlere her daim hazır olduğunu dile getirdi. Köklü bir üniversite olduklarını ve barındırdıkları akademik bilgiyi toplumun her kesimi ile paylaşmayı arzu ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Gerek fakülte düzeyinde gerekse de meslek yüksekokullarımız bünyesinde son derece kıymetli akademik personele sahibiz. Nitelikli eğitim-öğretimin yanı sıra Ar-Ge odaklı yürüttüğümüz çalışmaların daha üst seviyelere çıkmasına gayret ediyoruz. Bu anlamda iş dünyası temsilcileriyle yakın ilişkiler kurduk ve bu ilişkileri geliştiriyoruz. Zorlu Tekstil de ülkemizin önde gelen işletmeleri arasında yer alıyor. Bizdeki akademik bilgiyi, şirketin pratik bilgisi ile birleştirmeyi ve bu işbirliğinden nitelikli projeler üretebilmeyi hedefliyoruz. Geçmişte kıymetli çalışmalar yaptığımız Zorlu Tekstil ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz başta olmak üzere tüm fakülte ve meslek yüksekokullarımızı kapsayacak bir şekilde işbirliği yapmayı hedefliyoruz. Şirketin deneyimi ve desteği hepimiz için özel bir önem taşıyor. Taraflara hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

İşletme olarak global şartlarda üretim ve çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Zorluteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ar-Ge Merkezi Müdürü Murat Yıldırım, BUÜ ile yapacakları işbirliğinin kendileri için de son derece değerli olduğunu aktardı. Akademik ve bilimsel temelli proje ortaklığının taraflara katkı sunacağını söyleyen Murat Yıldırım, işbirliklerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdi. Tasarım Merkezi Müdürü Gamze Mutlu da protokolün kıymetli projelere kapı açacağına inandıklarını vurguladı.

Toplantıda söz alan BUÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, Türkiye’nin önemli işletmelerinden birisi olan Zorlu Tekstil ile yapılacak işbirliğinin taraflara hayırlı olması temennisinde bulundu. Karahan, özellikle Moda Tasarım Programı’nda eğitim alan öğrencilerin staj ve uygulama dersleri konusunda değerli bir fırsat elde etmiş olacaklarını sözlerine ekledi.

Protokol imza töreninde BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut, Teknik Bilimler MYO yöneticileri ile firma yöneticileri ve akademisyenler de hazır bulundu.