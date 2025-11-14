BUÜ'den otizmli yetişkinler için yapay zekâ destekli asistan

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), otizm spektrum bozukluğu (ASD) tanısı almış yetişkinlerin sosyal yaşama katılımını artırmayı amaçlayan "ASSIST-AI" başlıklı yeni bir uluslararası projeyi hayata geçiriyor.

BUÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Özel Eğitim Bölümü akademisyenlerinin disiplinler arası işbirliğiyle oluşturduğu ASSIST-AI (Otizmli Yetişkinlerin Sosyal Beceriler Kazanımı ve Toplumsal Yaşama Katılımı İçin Yapay Zekâ Destekli Sanal Asistan Tasarımı ve Geliştirilmesi) projesi ile otizmli bireylerin özellikle sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini güçlendirmeye odaklanılacak.

Uluslararası konsorsiyum görev alacak

Proje ekibinde yer alan Prof. Dr. Ahmet Emir Dirik, Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu, Dr. Öğr. Ü. Özge Boşnak ve Öğr. Gör. Koray Aki tarafından geliştirilen proje uluslararası bir konsorsiyumla yürütülecek. Almanya merkezli AspireEducationGroup koordinatörlüğünde çalışacak konsorsiyumda Türkiye’den BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin yanı sıra, alanında uzman ve deneyimli kurumlar olarak Sustainable Development Studies Network (Belçika), AutismoAndaluca (İspanya), InstitutRégionald’InsertionProfessionnelle et Sociale (Fransa) ve AMAE (Portekiz) yer alıyor.

Otizmli bireylerle çalışanlar için de kapsamlı bir eğitim paketi hazırlanacak

Proje ekibi, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ı ziyaret ederek çalışmalara dair bilgi verdi. Akademisyenler adına konuşan Öğr. Gör. Koray Aki, geliştirilecek dijital sistemin otizmli bireylerin günlük yaşamda karşılaşabileceği durumlara göre tasarlanacağını vurguladı. Sanal asistanın kültürel olarak uyarlanabilir, sosyal etkileşim senaryolarını içeren ve bu içeriklerin merkezinde yapay zekâ destekli olacağını aktaran Öğr. Gör. Koray Aki; "Ayrıca proje kapsamında, otizmli bireylerle çalışan profesyoneller ve aileler için de kapsamlı bir eğitim paketi hazırlanacak. Geliştirilen bu yenilikçi dijital çözüm, pilot uygulamalarla test edilip kullanıcı deneyimlerine göre son şeklini alacak" dedi.

Rektör Yılmaz’dan tebrik

Bu kapsamlı çalışmalarından ötürü tüm proje ekibini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Projenin disiplinler arası işbirliği ile ortaya çıkmasının önemine dikkat çeken Rektör Yılmaz, ASSIST-AI’nın özel gereksinimli bireylere yönelik yenilikçi ve erişilebilir çözümlere öncülük edeceğine inandığını belirtti.