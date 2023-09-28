BUÜ'den Özbek akademisyenlere seminer

Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü, bu yıl 18-30 Eylül tarihleri arasında Türk Dünyası Genç Tarihçileri projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği yaz okullarının ikincisini Türkiye’de düzenledi. Organizasyona ev sahipliği yapan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Özbek akademisyenler için dört ayrı seminer organize etti.

BUÜ, Özbekistan’dan gelen akademisyenleri ağırladı. Yaz okulu programı çerçevesinde önce Pamukkale Üniversitesi’ne giden akademisyenler, ardından BUÜ’nün misafiri oldu. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü başkanlığında yürütülen organizasyonda Özbek akademisyenlere farklı alanlarda dört seminer verildi. Programlara, Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı ve Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Orta Çağ Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sherzodhon Mahmudov, Yakın Dönem Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Maşhurahon Darmonova ve Yeni Çağ Tarihi Bölümü Başkanı Dr. Tolkin Ahmedov ile beraber aynı enstitüde görev yapan 15 araştırmacı katıldı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, heyette yer alan araştırmacıları kabul etti. Üniversitede yürütülen çalışmalar ve hedefler hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, dost ve kardeş ülke Özbekistan’dan gelen akademisyenleri ağırlamanın kendileri için onur olduğunu söyledi.

Heyet Sözcüsü Doç. Dr. Sherzodhon Mahmudov ise bu tür çalışmaların üniversiteler ve akademisyenler arasında önemli bir köprü olduğunu vurguladı. Araştırmacılarının seminerlerden çokça istifade ettiğini belirten Mahmudov, iki üniversite arasındaki akademik ve bilimsel işbirliğinin artırılması için girişimlerde bulunulacağını kaydeden Doç. Dr. Mahmudov, destek veren herkese teşekkür etti.

Özbekistan’dan gelen araştırmacılara BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Çiftçi “Tarih Teorileri ve Araştırma Yöntemleri”; Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tezcan “İslâm Öncesi Türk Tarihi”; Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan “İslâm Tarihinde Araştırma ve Kaynak Yöntemleri”; Dr. Öğretim Üyesi Sezai Sevim “Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve Bursa” konularında seminer verdi.

Heyet daha sonra Dr. Öğretim Üyesi Sezai Sevim’in rehberliğinde Bursa’nın tarihi yerlerini gezdi. Grupta yer alan araştırmacılar, yapılan hizmetten ve verilen seminerlerden çok büyük memnuniyet duyduklarını, bunun benzerini Özbekistan’da yapmaktan ve Türkiye’den araştırmacıları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.