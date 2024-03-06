BUÜ'den staj öğrencileri için çok özel anlaşma

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Bursa Burtom Sağlık Grubu Yöneticiliği arasında gerçekleştirilen eğitimde işbirliği protokolü sayesinde Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencileri staj ve uygulama derslerini sağlık firması bünyesinde yapabilecek.

Eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi adına her yıl ciddi yatırımlar yapan BUÜ yönetimi, öğrencilerini mezuniyet sonrasına en iyi şekilde hazırlamak adına da adımlar atmaya devam ediyor. Özellikle meslek yüksekokullarında eğitim alan öğrencileri iş hayatına hazır bir şekilde uğurlamak isteyen Üniversite yönetimi, gençlerin deneyim kazanmaları için sektör temsilcileriyle yaptığı işbirliği sayısını her geçen gün artırıyor. Son olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Bursa Burtom Sağlık Grubu arasında özel bir anlaşmayı daha hayata geçirildi. Kurumlar arasında yapılan eğitimde işbirliği protokolüne göre MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nda eğitimlerini sürdüren 1. ve 2. sınıf öğrencileri meslekî bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatınauyumlarını, gerçek hizmetortamında yetişmelerini, okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla firma bünyesinde staj ve uygulama dersi alabilecek.

Mesleki deneyim kazancı

Düzenlenen protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, göreve başladıkları ilk günden itibaren eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve mesleki anlamda gençlerin deneyim kazanabilmeleri için iş dünyası ile ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar attıklarını vurguladı. Sağlık Hizmetleri MYO’nun bu anlamda ciddi bir donanımı bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Okul Müdürümüz Prof. Dr. Sinan Çavun hocamızın emekleri ve girişimleri ile farklı firmalarda işbirliği protokolleri imzaladık. Sağlık sektörüne yönelik eğitim alan öğrencilerimiz mesleki deneyim konusunda hiçbir sorun yaşamıyor. Firmalarla yaptığımız protokoller staj ve uygulama dersi konusunda öğrencilerimize kapıların açılmasına vesile oluyor. Sağlık Grubu yöneticilerine de kıymetli katkıları için teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizin daha da genişleyerek ilerlemesini temenni ediyoruz. Protokol hepimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Destekler büyük önem taşıyor

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Sinan Çavun da imzalanan protokolün gerek üniversite gerekse de öğrenciler açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sinan Çavun, işbirliği sayesinde gençlerin staj ve mesleki uygulama becerilerinin yükseltilmesinde büyük bir avantaj yakalayacaklarını belirtti.

Eğitimde işbirliği protokolü imza töreninde Sağlık Hizmetleri MYO ile firma yöneticileri de katıldı.