BUÜ'den yeni 'Akıllı Kampüs' yatırımı

Görükle kampüsündeki güvenlik zafiyetinin azaltılması ve nitelikli eğitim-öğretim faaliyetlerinin hızlandırılması hedefiyle çalışmalarını hızlandıran Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ); yangın izleme, plaka tanıma ve HGS Park sistemlerini Akıllı Kampüs projesi adıyla devreye aldı.

Yaz döneminde başlatılan çalışmalarla yangın izleme, araç giriş-çıkış kontrolü ve alan güvenliği sistemleri aynı projenin birbirini tamamlayan unsurları olarak devreye alan BUÜ Rektörlüğü, "Akıllı Kampüs" vizyonu doğrultusunda plaka tanıma, HGS Park ve termal izleme sistemlerini birlikte değerlendirilen bir güvenlik mimarisini hayata geçirdi. Son teknoloji ile çalışmalarını hızlandıran üniversite yönetimi, kampüsün insan, araç ve çevre hareketliliğini daha nitelikli bir şekilde takip edebilecek.

Projenin son durumunu teknik ekiple birlikte sahada inceleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kampüs içindeki ormanlık alanlarda yürütülen düzenleme ve bakım çalışmalarının Devlet Su İşleri’nin (DSİ) teknik desteğiyle sürdürüldüğünü aktardı. Yangın riskini azaltmak amacıyla orman sınırlarında erişim yolları oluşturulduğunu açıklayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Orman Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında temizlik ve kontrol faaliyetlerinin de düzenli olarak sürdürüldüğüne işaret etti.

Proje kapsamında yaklaşık 2,5 kilometre menzile sahip termal kameralar ile kampüsün yangına hassas bölgelerinde 24 saat esasına göre izleme yapıldığını söyleyen Rektör Yılmaz; "Sistemdeki bazı kameralar kablosuz veri aktarımıyla çalışırken, bir kısmı güneş panellerinden aldığı enerjiyle kesintisiz şekilde görev yapıyor. Termal kameralar sıcaklık değişimlerini algıladığında otomatik uyarı üreterek güvenlik birimlerinin hızlı şekilde bilgilendirilmesini sağlıyor. Araç giriş-çıkışlarının düzenli takibi için plaka tanıma ve HGS Park altyapısı da faaliyete geçti. Bu sistemler kampüs trafiğini daha güvenli ve kontrollü hale getirirken, elde edilen veriler güvenlik merkezinde bütüncül olarak değerlendiriliyor" dedi.

Üniversitenin güvenliği ve çevresel sürdürülebilirliğinin kendileri için stratejik bir öncelik olduğunun altını çizen Rektör Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı;

"Yangın, doğal afet veya güvenlik riski fark etmeksizin, tüm sistemlerimizin birlikte değerlendirileceği bir izleme altyapısının ilk adımlarını atıyoruz. Bu adımlarla birlikte gelecekte tüm bileşenlerin bütüncül bir yapı içinde hareket edeceği bir güvenlik ekosistemini hedefliyoruz. Üniversitemizi geleceğe hazırlarken, yeni teknolojileri yalnızca araç değil, kurumsal verimliliğimizi ve kaynak yönetimimizi güçlendiren temel bir unsur olarak görüyoruz. Kamera altyapısının güçlendirilmesi ve izleme noktalarının artırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."