BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ne yeni laboratuvar

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Binası yapımı Görükle Kampüsü içerisinde devam ederken, öğrencilerin büyük bir ihtiyaç duyduğu uygulama laboratuvarı sorunu hayırsever desteği ile çözüme kavuşuyor.

Bursa’nın 25 yıldır beklediği Diş Hekimliği Fakültesi Binası 2023 yılında tamamlanacak. Bina inşaatı hızla ilerlerken, uygulama dersleri için Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne gitmek zorunda kalan öğrenciler adına sevindirici bir gelişme oldu. Şehrin önemli firmalarından biri kampüs içerisinde laboratuvar kurulması için destek olmaya karar verdi. Hazırlanan işbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve firmanın Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Aydın tarafından imzalandı.

“Destekler unutulmayacak!”

Firma yöneticilerini makamda ağırlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Fakülte inşaatının hız kesmeden devam ettiğini kaydetti. Öğrencilerin, Temel Bilimler Programı’ndaki laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması adına bir firmadan destek aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Laboratuvar kurulması ve donatılması anlamında bir takım ihtiyaçlarımız vardı. Firma yöneticileri İlkay ve İlker Bey sağ olsunlar, bizlere bu konuda destek vermek istediklerini söyledi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu destek akademisyenlerimizi ve özellikle de öğrencilerimizi çok mutlu edecek. Eğitim-öğretime yapılan böylesi destekler hiçbir zaman unutulmaz ve uzun yıllar hayırla yâd edilir. Hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.