BUÜ Hastanesi'ne yeni biplan koroner anjiyografi cihazı hizmete başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi bünyesinde hizmet veren Kardiyoloji Hemodinami Ünitesi için bu günkü piyasa değeri 30 milyon TL’yi bulan yeni biplan koroner anjiyografi cihazı alımı gerçekleştirdi. Cihaz, gerçekleştirilen törenle birlikte sağlık hizmetine başladı.

Yükselen dolar kuruna rağmen önceki yıl 17 milyon TL’ye mal edilen, bu yıl ise piyasa değeri 30 milyon TL’yi bulan koroner anjiyografi cihazı, BUÜ Hastanesi’ndeki sağlık envanterine girdi. Sadece Bursa’nın değil, Güney Marmara’nın en geniş çaplı merkezlerinden olan Kardiyoloji Hemodinami Ünitesi, yatırımlarla artık hastalarına çok daha nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunabilecek. Cihaz için düzenlenen açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, bölüm yöneticileri, akademisyenler, hemşireler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Törende kısa bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite hastanelerinin temel anlamda finans sorunu yaşadığına işaret etti. Bu hastaneler içerisinde kar eden olmadığı gibi az zarar etmenin bile olumlu olarak görüldüğünü belirtti. BUÜ Hastanesi’nin bu anlamda çok iyi bir konumda bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Ne kadar zarar etsek de, bütçemiz eksi gösterse de Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz hakikaten düştüğümüz yerden bizleri kaldırıyor. Gönül arzu eder ki şehir hastanelerinde bulunan alt yapı ve cihaz desteği bizlerde de bulunsun. Ancak tüm uygunsuz şartlara rağmen çok güzel hizmetler üretiliyor. Halen daha Bursa’nın gelişmiş hastanelerinin çözemediği problemlerini çözen bir hastaneye ve akademik kadroya sahibiz. Bu bizi son derece mutlu ediyor. İnsanlarımızın da hayır duasını alıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yatırımlar insan ve toplum için

Üniversite Hastanesi’ne bütçe imkânlarının elverdiği ölçüdeortak akılla alınan kararlar neticesinde yatırımlar yapmayı sürdürdüklerini söyleyen Rektör Kılavuz; “Alınan cihazların da mümkün olduğunca fayda sağlaması ve kendi kendini karşılayabilecek boyutta olmasına göre seçmek zorunda kalıyoruz. Bütçemizi aşma şansımız maalesef yok. Bir şekilde durumu idare etmeye gayret ediyoruz. Uzun bir süredir Hastanemize devletten bir ödenek alamamıştık. İlk defa 80 milyon TL’yi aşan bir ek ödeme aldık. Bunun da 70 milyon TL’sini Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için harcadık. Hastaneye yapılan yatırımları insana ve topluma yapılmış yatırımlar olarak görüyoruz. İnsana dokunan en bariz hizmetler de Tıp Fakültemiz ve Hastanemizde yapılıyor. Bize bu yatırımlarımızda katkı sunan Dekanlığımız ve Başhekimliğimize teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

30 yılda 100 binden fazla hasta tedavi oldu

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunay Şentürk ise Hemodinami Ünitesi’nde ilk anjiyonun 1993 yılında gerçekleştirildiğini ve aradan geçen 30 yıl içerisinde 100 binin üzerinde anjiyografi işleminin yapıldığını açıkladı. Ünitenin artık bir merkez haline dönüştüğünü ve kalp pili başta olmak üzere kalp hastalıklarıyla ilgili çok sayıda uygulamanın gerçekleştirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Tunay Şentürk; “Sadece Bursa değil, tüm Güney Marmara’ya hizmet edecek kapasitede bir ünite haline geldi ve bu süre içerisinde binlerce tıp fakültesi öğrencisi buradan bir şeyler öğrendi. 80’e yakın araştırma görevlisi de burada eğitimlerini tamamlayarak unvanlarını aldı. Teknoloji gelişiyor. Burada almış olduğumuz cihazın sahip olduğu teknolojiyle birlikte biz artık çok daha komplike koroner anjiyografi görüntüleme ve tedavi işlemleri yapmaya başladık. Bunun yanında geçmişte yüksek risk sebebiyle ameliyat edemediğimiz kapak hastalıklarını artık rutin bir şekilde yapabilmeye başladık. Ritim bozukluklarıyla ilgili komplike bir çok işlemi burada yapabiliyoruz. Cihazın alınması sürecinde bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra sadece hizmette değil, araştırma projeleriyle birlikte biz 7/24 çalışmaya ve kurumumuza hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından hep birlikte kurdele kesimi yapıldı.