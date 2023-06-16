BUÜ Hastanesi'nin yeni Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Başhekimliği’nde görev değişimi yapıldı. Hastanenin yeni Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam oldu.

Hastane Başhekimlik Ofisi’nde yapılan devir teslim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, akademik ve idari personel katıldı. Gerçekleştirilen tören ile eski Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali, görevini Prof. Dr. Halil Sağlam’a devretti. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcılığı döneminde Prof. Dr. Rıdvan Ali ile son derece uyumlu bir 4 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Makamların gelip geçici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Esas mesele, görev süreci içerisinde hoş hatıralar biriktirmek, saygı ve sevgi çerçevesinde güzel bir çalışma dönemi yürütmektir. Bizler de Prof. Dr. Rıdvan Ali hocamızla böyle bir süreci yürüttük. Hocamız, yardımcıları ve tüm Başhekimlik personelinin özveriyle çalıştılar. Son derece başarılı bir şekilde de bayrağı devrediyorlar. Şimdi nöbeti Prof. Dr. Halil Sağlam hocamız devralıyor. Emekleri ve katkıları için Prof. Dr. Rıdvan Ali hocam ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yeni Başhekimimiz Prof. Dr. Halil Sağlam hocamıza da görevinde üstün başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam ise, yeni dönemde çalışırken egosisteme göre değil, ekosisteme göre çalışacaklarının altını çizdi. Hastane bünyesinde çalışan, en alttan en üste kadar tüm personel ile uyumlu bir mesai ortamının oluşturulmasına gayret edeceklerini belirten Prof. Dr. Halil Sağlam, emekleri ve hayata geçirdiği çalışmalardan ötürü Prof. Dr. Rıdvan Ali ve ekibine teşekkür etti.

Başhekimlik görevini devreden Prof. Dr. Rıdvan Ali ise, 4 yıl içerisinde hastanedeki altyapının yenilenmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konularına ağırlık verdiklerini aktardı. Acil servisler, yoğun bakımlar ve hastanenin genel anlamda yenilenmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydeden söyleyen Prof. Dr. Rıdvan Ali, “Hastanemiz 24 saat yaşayan bir yer. Buraya günlük 10 bin insan girip çıkıyor. Her an iletişime açık olmak, problem çözmek ve yatırımları sürdürmek gerekiyor. Bu konuda ciddi emek verdik. Genel anlamda başarılı olduğumuza inanıyoruz. Yeni Başhekimimiz ve ekibinin bizden devraldıkları görev bayrağını çok daha iyi noktalara getireceklerine inanıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, konuşmaların ardından yeni Başhekim Prof. Dr. Halil Sağlam ve görevi devreden Prof. Dr. Rıdvan Ali’ye çiçek takdim etti.