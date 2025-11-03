BUÜ heyeti Türk Üniversiteler Birliği 8. Genel Kurulu'na katıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında faaliyet gösteren Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen 8. Genel Kurul Toplantısı’nda temsil edildi.

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı ve Orhun Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru’nun yer aldığı heyet, Özbekistan’daki 8. Genel Kurul’a katılarak çeşitli temaslarda bulundu. Türk Dünyası üniversiteleri arasında çok taraflı işbirliğini desteklemek amacıyla kurulan TÜRKÜNİB altında yürütülen Orhun Değişim Programı, Genel Kurul’un ana gündem maddelerinden birini oluşturdu. Bölgesel düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğine imkân tanıyan programın daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla daimi sekretarya ve program fonu kurulmasına yönelik teklifler ele alındı.

BUÜ’nün uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda TÜRKÜNİB’i, Türk Dünyası’na açılmayı sağlayan önemli bir platform olarak gördüklerini söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, "BUÜ, TÜRKÜNİB üyesi üniversitelerle imzaladığı ikili işbirliği anlaşmaları (MoU) ve Orhun Değişim Programı kapsamında yürüttüğü faaliyetlerle Türk Dünyası’ndaki akademik işbirliği süreçlerinde aktif rol üstlenmektedir" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, bu tür çok taraflı uluslararası platformlarda yer almayı son derece kıymetli bulduklarını belirten Prof. Dr. Arı, Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı’nda ortak değerleri ve hedefleri paylaşan bu oluşumda etkin bir kurumsal aktör olarak yer almaya devam edeceklerini ifade etti.

Orhun Değişim Programı kapsamındaki başarılı uygulamalar ve kurumsal ilgi doğrultusunda, BUÜ’ye yönelik uluslararası ilginin arttığını söyleyen Orhun Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru ise "TÜRKÜNİB üyesi olmayan bazı üniversitelerin program kapsamında üniversitemize öğrenci gönderebilmek için BUÜ Orhun Koordinatörlüğü’nün yönlendirmesiyle resmi üyelik süreci başlatmaktadır. Toplantı genelinde de BUÜ tarafından Orhun Değişim Programı kapsamında öğrenci ve akademisyenlere sunulan akademik ve sosyal imkânlar tanıtılmış; yeni işbirliği temasları gerçekleştirilmiştir. Çeşitli yükseköğretim kurumlarıyla ikili işbirliği anlaşmaları imzalanması yönünde mutabakata varılmıştır" ifadelerini kullandı.