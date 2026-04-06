BUÜ - Justus Liebig Üniversitesi ilişkisi güçlenerek devam ediyor

Almanya’daki köklü yükseköğretim kurumlarından Justus Liebig Üniversitesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) yürüttüğü akademik iş birliği faaliyetleri karşılıklı görüşmeler ile daha da güçleniyor.

BUÜ heyetinin Ocak 2026’da Almanya’ya yaptığı ziyaretin ardından, Justus Liebig Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Dr. Martin Kramer de BUÜ’ye bir iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Prof. Dr. Dr. Martin Kramer, ziyaret kapsamında Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile bir araya gelerek iki kurum arasında planlanan Haziran ayı ziyaret takvimi, mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak bilimsel çalışma ve akademik ilişkilerin üniversite geneline yaygınlaştırılması konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

Özellikle farklı disiplinlerde ortak çalışmaların artırılması ve bu kapsamda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile de iş birliği adımlarının detayları ele alındığı ziyarette, BUÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Mücahit Özdemir, Alman Üniversiteleri Akademik İş Birliği ve Giessen Koordinatörü Doç. Dr. E. Sinem Özdemir Salcı ile Türk Veteriner Cerrahi Derneği Başkanı ve Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Dr. Hakan Salcı da hazır bulundu.

Ziyaret çerçevesinde ayrıca, Prof. Dr. Dr. Hakan Salcı moderatörlüğünde Veteriner Fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerine yönelik iki önemli bilimsel konferans düzenlendi. Prof. Dr. Dr. Martin Kramer tarafından verilen "Introduction of Ultrasound in Small Animals" ve "Clinical Approaches and Pitfalls of Ultrasound in Small Animals" başlıklı derslerde, küçük hayvanlarda ultrason kullanımına yönelik temel bilgiler, klinik yaklaşımlar ve karşılaşılan zorluklar ele alındı.

Gerçekleştirilen ziyaret ve akademik etkinliklerin, iki üniversite arasındaki bilimsel iş birliğini daha da ileriye taşıması ve farklı alanlarda yeni ortak projelere zemin hazırlaması hedefleniyor.