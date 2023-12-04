BUÜ'lü akademisyen TÜBA asli üyeliğine seçildi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine seçildi.

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 60. Genel Kurulu’nda Akademi üyelerinin oylaması sonucu; 5 Konsey Üyesi ve 19 yeni Akademi Üyesi seçildi. 113’ü Asli Üye, 20 Asosiye üye, 72 Şeref Üyesi olmak üzere 203 seçkin bilim insanından oluşan TÜBA Genel Kurul toplantısında akademi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen oylama sonucu BUÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız TÜBA Asli Üyeliği’ne seçildi. 2015 yılında TÜBA GEBİP(Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) Ödülü’nü alan ve 3 yıl TÜBA-GEBİP üyesi olan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, 2020 Yılında TÜBA Asosiye üyeliğine ve 2 Aralık 2023 tarihinde de TÜBA Asli üyeliğine seçilmeyi başardı.

“Üniversitemiz için azimle çalışmaya devam edeceğim”

Konu hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, “Karşılaştığım birçok zorluklara karşın yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde sabır, azim ve kararlılıkla sürdürdüğüm akademik çalışmalarımıntakdir görmesi neticesinde Türkiye’nin alanında en seçkin bilim insanlarından oluşan TÜBA’ya Asli üye olmaktan çok mutlu oldum. Bu benim için büyük onurdur. Hayata geçireceğim yeni projeler ile mezunu ve mensubu olduğumBursa Uludağ Üniversitesi’nin marka değerinin arttırılması için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğim” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da yayımladığı mesaj ile TÜBA Asli Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız’ı tebrik ederek, araştırma faaliyetlerini sürdürmesi konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.