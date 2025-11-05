BUÜ'lü akademisyene büyük ödül

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinden Doç. Dr. Zeynep Ömeroğulları Başyiğit, ITMF & IAF Annual Conference 2025 organizasyonunda, yürütücüsü olduğu "Remode" projesi ile "International Collaboration Award" ödülüne layık görüldü.

BUÜ İnegöl Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Ömeroğulları Başyigit, bu yıl Endonezya’nın Yogyakarta kentinde düzenlenen International Textile Manufacturers Federation (ITMF) ile International Apparel Federation’un (IAF) tarafından gerçekleştirdiği ITMF & IAF Annual Conference 2025’ta ödül almayı başardı. Doç. Dr. Zeynep Ömeroğulları Başyiğit’in çalışması, etkinlik kapsamında yapılan uluslararası proje yarışmasında dünya genelinden 90’ın üzerinde proje arasından seçilerek "International Collaboration Award" ödülü almaya hak kazandı.

Proje dünya tekstil sektöründe ses getirdi

Ödül ve etkinlik sürecine dair kapsamlı bir bilgilendirme yapan Başyiğit, sunulan projenin yenilikçi yaklaşımı ve sürdürülebilir dönüşüm vizyonunun BUÜ’de gerçekleştirilen akademik çalışmaların yanı sıra tekstil sektörüne de katkılar sağlayacağını vurguladı. Doç. Dr. Başyigit ayrıca etkinlik sürecinde desteklerini esirgemeyen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası temsilcilerine de teşekkür etti. Başyiğit; "Ülkemizi ve üniversitemizi uluslararası arenada temsil etme gururunu paylaşmaktan onur duydum" şeklinde konuştu.

Rektör Yılmaz’dan tebrik

Doç. Dr. Zeynep Ömeroğulları Başyigit’i makamda ağırlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz, aldığı ödülden dolayı akademisyeni tebrik etti. Araştırma üniversiteleri kategorisinde yer alan BUÜ’nün nitelikli proje ve çalışmalara odaklandığına işaret eden Rektör Yılmaz; "Ulusal ve uluslararası ölçekte kaliteli işler üretmenin peşindeyiz. Üniversitemizi hak ettiği noktalara ulaştırabilmek için hep birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Zeynep Hocamız da bu anlamda kıymetli bir projenin yürütücülüğünü üstlendi. Aldığı ödül ile de bizleri gayet mutlu etti. Başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.