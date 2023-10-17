BUÜ'lü akademisyenin özel projesine Erasmus+ desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) görev yapan Prof. Dr. Abdil Kuş’un koordinatörlüğünü üstlendiği “Hibrid ve Elektrikli Taşıtlara Yönelik Sanal ve Artırılmış Gerçeklik (VR/AR) Destekli Dijital Eğitim Materyali Geliştirilmesi” isimli proje AB Erasmus+ Programı KA220 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Mesleki Eğitimde Stratejik İşbirliği Ortaklıkları çerçevesinde BUÜ’lü akademisyen Prof. Dr. Abdil Kuş’un koordinatörlüğünü üstlendiği 2023-1-TR01-KA220-VET-000152218 nolu “Development of VR/AR Assisted Digital Training Materials for Hybridand Electric Vehicles” isimli proje Türkiye Ulusal Ajansı’ndan destek aldı. Proje, Türkiye genelinde bu alanda 153 başvuru içinden kabul edilen 10 projeden birisi olmayı başardı. BUÜ Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Taşıt Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdil Kuş ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Arslan tarafından hazırlanan projenin, 3 ülke ve 5 ortaklı olarak 250 bin Avro bütçe ile iki yılda tamamlanması hedefleniyor.

Mesleki gelişime katkı sağlayacak

Çalışma hakkında açıklamada bulunan proje yürütücüsü Prof. Dr. Abdil Kuş, projede BUÜ dışında Bulgaristan’dan Sofya Teknik Üniversitesi, Romanya’dan Cluj-Napoca Teknik Üniversitesi, OIB Mesleki ve Teknik Lisesi ile özel sektörden Sanlab A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Abdil Kuş, “Proje ile hibrid ve elektrikli taşıtların işletme, onarım ve servis alanlarında yenilikçi yöntemler kullanılarak Sanal ve Artırılmış Gerçeklik (VR/AR) uygulamaları ve açık öğrenme materyalleri ile dijital eğitim araçlarının geliştirilmesini amaçlıyoruz. Geliştirilen VR/AR uygulamaları ve diğer öğrenme materyallerinin, yaygınlaşmakta olan hibrid ve elektrikli taşıtların eğitiminde gerek öğrencilere ve gerekse otomotiv sektörü çalışanlarının mesleki gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.