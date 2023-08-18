BUÜ'lü akademisyenin projesi 'fıtık' oluşumunu engelleyecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Karaca’nın geliştirdiği proje ile fıtık oluşumunu engellemeye yönelik önemli bir adım atıldı.

Prof. Dr. Esra Karaca’nın 2023 yılı Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) "Akıllı ve Yenilikçi Malzeme" çağrı alanı çerçevesinde yürütücüsü olduğu "Fıtık Oluşumunu ve Cerrahi Adezyonu Önleyici Yerli Kompozit Mesh Tasarımı Üretimi ve Karakterizasyonu" başlıklı proje, YÖK tarafından destek almayı başardı. BUÜ bünyesinde multidisipliner bir çalışma olarak yürütülecek proje ekibinde; Prof. Dr. Sunay Ömeroğlu, Prof. Dr. Bilgen Osman, Prof. Dr. R. Gözde Özalp, Doç. Dr. Özgen Işık ve doktora öğrencisi Araş. Gör. Cansu Aras Gül yer alıyor.

Fıtık onarımının dünya çapında en yaygın cerrahi prosedürlerin başında geldiğine işaret eden Prof. Dr. Esra Karaca, her yıl yaklaşık 20 milyon hastanın fıtık gelişimine bağlı olarak ameliyat edildiğini açıkladı. Karın duvarında oluşan defektin, mesh adı verilen bir tıbbi tekstil materyali implante edilerek onarılmasının da bu alanda yapılan en yaygın cerrahi müdahalelerden birisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Esra Karaca, “Bununla beraber, kullanılan meshler ciddi adezyonlara neden olmaktadır. Daha önce fıtık ameliyatı olmuş hastaların yüzde 90’ından fazlasının ameliyat sonrası adezyon semptomları gösterdiği tespit edilmiştir. Adezyonlar ise kronik karın ağrılarına ve iç organlarda ölümcül tıkanıklıklara yol açabilmektedir. Yeni ürünler denenmesine rağmen, post-operatif adezyon henüz başarıyla önlenememiştir. BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Türkiye ile ilgili bir projeksiyon yapılarak, ülkemizde bir yılda kullanılan fıtık mesh sayısının 100 bin civarında olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle; proje çerçevesinde geliştirilecek başarılı bir kompozit meshin, yurt dışından mesh ithalatını önemli oranda azaltacağı öngörülmektedir” açıklamasında bulundu.

Karaca ayrıca projede, karın fıtıklarının onarımında kullanılmak üzere çörek otu yağı içeren anti-adezyon özellikli nanolifli yüzey ile takviyelendirilmiş PP örme mesh yapıların geliştirilmesi ve kompozit meshlerin fıtık onarımı ve adezyon önleme performansının in vitro ve in vivo çalışmalarıyla değerlendirilmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.