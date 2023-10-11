BUÜ'lü akademisyenin projesi Priene'nin inanç turizmine katkısını artıracak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert’in hazırladığı proje, Aydın’ın Söke ilçesinde yer alan Priene Antik Kenti’nin kültür ve inanç turizmine daha etkin katılımını sağlayacak.

BUÜ’lü akademisyen İbrahim Hakan Mert tarafından hazırlanan SGA-2023-1228 numaralı “Dönemler Boyunca İnanç, Kült ve Kutsal Alanlar. Priene’de Helenistik, Roma İmparatorluk ve Geç Antik Dönemlerdeki Dini Dinamiklerin Araştırması” başlıklı proje, BUÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün Araştırma Üniversiteleri Destek Projesi (ADEP) çerçevesinde destek almaya hak kazandı. Söz konusu projede; Priene’deki farklı inançlara ait tapınak, sinagog ve kilise gibi yapılar araştırılarak, çok tanrılı dinlerin yanında Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi tek tanrılı dinlerin de temsil edildiği kentteki dini dinamiklerin daha iyi anlaşılması hedefleniyor.

Daha tanınır hale gelecek

Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, yürütücülüğünü üstlendiği proje ile bilimsel çıktıların yanı sıra yılda ortalama 40 bin turistin ziyaret ettiği Priene’nin inanç turizmi çerçevesinde daha tanınır hale getirilmesini amaçladıklarını söyledi. Projede farklı üniversite ve disiplinlerden akademisyenlerin de bulunduğu bir proje ekibi kurduklarını aktaran Prof. Dr. Mert; “Hem çok tanrılı Helen inancı hem de tek tanrılı Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarının temsil edildiği Priene’nin kült topografyasının harita ve modellemesini hazırlayarak kentin daha etkin tanıtımını sağlamak istiyoruz. Proje ekibinde Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Anabilim Dalı ve Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden akademisyenler yer alıyor. Bunun dışında iki yüksek lisans öğrencisi de projeye katkı sağlayacak” dedi.

Yeni bir kilise gün yüzüne çıkıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Bursa Uludağ Üniversitesi adına 2014 yılından itibaren kazı başkanlığını üstlenen Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, Priene kazıları hakkındaki güncel bilgileri de aktardı. Kentin Doğu Nekropolünde 2015 yılında gerçekleştirdikleri yüzey araştırması esnasında tespit ettikleri bir yapı ile 2019 yılında kazılara başladıklarını belirten Mert: “Çalışmalar sonunda 2023 yılında söz konusu yapının Apsis kısmının zemininde mozaik ve duvarlarının fresklerle kaplı erken Bizans Dönemine (MS 5. yüzyıl) ait bir Şapel olduğu ortaya çıktı. Bu tespitle Priene’deki Hristiyanlık inancına ait Bazilika, Kilise ve Şapel türü yapıların sayısı toplamda dokuza ulaştı. Bunlar dışında kentte MS 3. yüzyıla tarihlenen en erken sinagoglardan bir tanesi ve çok tanrılı Helen inancını temsil eden farklı tanrılara adanmış altı kutsal alan ve tapınak da bulunmaktadır. Projenin ana amacı, söz konusu kutsal alan ve yapıların ve bunlarla dair her türden arkeolojik bulgunun (heykel, seramik, sikke, kitabe ve Bizans dönemi liturjik malzeme) bilimsel sorular doğrultusunda araştırılarak değerlendirilmesidir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, yaklaşık üç yıl sürecek proje için BUÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün kendilerine 395 bin TL’lik bir destek sağladığını da sözlerine ekledi.