BUÜ'lü aşçı adayları Niğde'den ödülle döndü
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Niğde'de katıldıkları yarışmalarda derece almayı başardı.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Niğde’de katıldıkları yarışmalarda derece almayı başardı.
Niğde’de 6-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 3. Gastronomi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen festivale, BUÜ Aşçılık Programı öğretim üyeleri ve öğrencileri damga vurdu. Öğr. Gör. Fatih Yıldırım, Aşçılık Programı Başkanı Öğr. Gör. Erdoğan Bozan ve Aşçılık Programı öğrencilerinden oluşan heyet katıldıkları ekip yarışlarında birincilik, bireysel yarışlarda ise ikincilik elde etti.
Gerçekleştirilen “Üniversiteler Arası Modern Türk Mutfağı Ekip” yarışmasında Billur Acar, Dilek Yaşa ve Rıza Babazade1. olurken, “Üniversiteler Arası Osmanlı Mutfağı” yarışmasında yer alan Rıza Babazadeise 2.’lik ödülü aldı.