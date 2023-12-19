BUÜ'lü aşçılar başarıya doymuyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, katıldıkları her yarışmada farkını ortaya koymaya devam ediyor. Son olarak 20. Uluslararası İstanbul Gastronomi Günleri’nde boy gösteren aşçı adayları, yine tüm ödüllere ambargo koydu.

Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından ’Kıtalar Arası’ unvanı alan; Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, 30 farklı ülkeden 78 farklı kategoride 1.500 yarışmacı ve 70 özel jürinin katılımıyla 13-16 Aralık 2023 tarihileri Tuzla Marina’da düzenlendi. 20. Uluslararası İstanbul Gastronomi Günleri’nde Bursa’da aşçılık alanında üniversite düzeyinde tek eğitim veren BUÜ Harmancık MYO Aşçılık Programı öğrencileri, katıldıkları dört farklı kategoride iz bırakmayı başardı.

‘En İyi Üniversite Ekip’ yarışmasında Rıza Babazade - İlyas Çakır ve Ufuk Efe (üç altın madalya+ 1.lik Kupası),Üniversite düzeyi ‘Modern Türk Mutfağı Ekip’ yarışmasında Aybüke Bekliyen-Elif Sena Abbak ve İlyas Karadağ (üç altın madalya+ 3.lük Kupası),Üniversite düzeyi ‘Balık’ yarışmasında Taner Doğan gümüş madalya,Üniversite düzeyi ‘Restoran Tatlı Tabağı’ yarışmasında ise Fatma Bayram bronz madalya kazandı.

Gastronominin kalbinin attığı bu organizasyonda dikkat çeken bir olay ise Bursa Uludağ Üniversitesi aşçılık programı öğrencilerinin katıldıkları ekip yarışmaları oldu. Ekip olarak yarışan öğrenciler altın madalya derecesine sahip tabak yapmalarının yanı sıra EN İYİ ÜNİVERSİTE kategorisinde en iyi tabağı çıkararak 1.lik Kupasını ve Üniversite düzeyi ‘Modern Türk Mutfağı Ekip’ yarışmasında kategorinin en iyi 3. tabağını çıkararak da 3.lük kupasını aldı. Toplamda sekiz Madalya ve iki kupa ile dönen öğrenciler, Bursa ilini ve Bursa Uludağ Üniversitesi ismini gastronomi alanında tüm dünyaya ispatlamanın gururunu yaşadı.

Öğrencilere tebrik

Öğrencilerin yarışmaya hazırlanması için Aşçılık Programı Öğr. Gör. Fatih Yıldırım ve Öğr. Gör. Erdoğan Bozan, emeklerinden dolayı öğrencileri tebrik etti. Gençlerin bu alanda başarı göstermeye devam edeceklerini vurgulayan akademisyenler; “Harmancık MYO’nunakademik ve idari tüm personeline, Üniversite-Sektör işbirliği çerçevesinde eğitim yapmayı amaç edinen Rektörlüğümüze, BUÜ Güçlendirme Vakfına, merkezi ve yerel yönetimlerimize, Özen GrossMarket’e, Bursa Aşçılar Derneği’ne, BonnaTabak firmasına ve diğer dış paydaşlara da desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.