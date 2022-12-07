BUÜ'lü genç yeteneğe en iyi beste ödülü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı 9. Sınıf öğrencisi İdil Naz Alıcı, Classic Pure Vienna Uluslararası Bestecilik Yarışması’nda Funfair&Dreams adlı eseri ile büyük ödüle (Grand Prize) layık görüldü. İdil Naz Alıcı, 2 Aralık’ta Viyana’da düzenlenen törende ödülüne kavuştu.

Halen BUÜ Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı’nda Prof. Aylin Çakıcı Uzar ile çalışmalarını sürdüren İdil Naz Alıcı, her zaman yanında olan ailesine ve hocalarına teşekkür etti. Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Görkem Çalgan da öğrencileri ile gurur duyduklarını söyledi.

Öte yandan yarışmaya sponsor olarak destek veren bir müzik yayınevi genç yetenek İdil Naz Alıcı’nın eserini yayınlayacağı açıklandı.