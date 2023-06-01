BUÜ'lü kanoculardan önemli başarı

İstanbul’da gerçekleştirilen Ünilig Fetih Spor Fest kano yarışlarına Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri damga vurdu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Fatih Belediyesi’nin işbirliğinde düzenlenen Ünilig Fetih Spor Festorganizasyonu çerçevesinde İstanbul Boğazı’nda kano yarışları yapıldı. Farklı üniversitelerdensporcuların yer aldığı kano yarışlarında BUÜ’lü öğrenciler Türkiye sıralamasında ilk 3’e adını yazdırmayı başardı.

Dragon Bot, Yelken, Geleneksel Okçuluk ve Kros (Yol Koşusu) branşlarının da yer aldığı organizasyonun Kano yarışları kısmında mücadele eden BUÜ’lü sporcular rakiplerini geride bırakarak K1 Kadınlarda ilk 3 sırayı, K1 Erkeklerde ise Türkiye 1.liğini kazandı. Kano Türkiye Şampiyonası Kadınlar K1 kategorisinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Tuğçe Taylak 1., Müge Kaya 2., Eslemnur Gezen de 3. olmayı başardı. K1 Erkekler kategorisinde ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Adem Ergül Türkiye 1.si oldu. BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenci olan gençler ödüllerini Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu yetkililerinin elinden aldı.

Rektörden kutlama

Elde edilen başarının kendilerini de gururlandırdığını kaydeden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite bünyesinde çalışmalarını yürüten sporcuların hemen hemen her branşta en üst seviyede başarılar kazanmaya devam ettiklerini vurguladı. Bir çok alanda son yıllarda çok daha kıymetli sonuçlar almaya başladıklarının altını çizen Rektör Kılavuz; “Öğrencilerimiz, milli takımlar başta olmak üzere bireysel sporlarda da hepimizi gururlandıran sonuçlar almaya devam ediyor. Bu da üniversite yönetimi olarak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Sporcu gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde turnuvalara hazırlamaları için elimizden gelen desteği veriyoruz. Sadece eğitimlerinin değil, sporculuk kariyerlerindeki gelişimin de devam etmesini arzu ediyoruz. Onlar da bu konuda azimli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Her biri bizim için son derece kıymetli. Çalışan, kendisini geliştiren ve başarıya uzanan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Onları bu zaferlere hazırlayan antrenör Deniz Yılmaz’a, diğer hocalarımıza ve idari personelimize de emekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.