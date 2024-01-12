BUÜ'lü öğrencilere 'Hedef Sıfır' anlatıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, bu alanda eğitim gören öğrencilerin mesleki gelişimi ve bilgi seviyelerini artırmaya yönelik özel bir programa ev sahipliği yaptı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü (ISSA) İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü Başkanı Prof. Karl-Heinz Noetel ağırlandı. Prof. Noetel’in “Vision Zero (Hedef Sıfır)” konulu iş sağlığı ve güvenliği programına dair açıklamalarda bulunduğu organizasyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Prof. Dr. Muhammet Fatih Bilal Alodalı, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim, BUÜ İSG Koordinatörü Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, akademisyenler ve kurum yöneticileri katıldı. BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nda eğitim gören öğrenciler de programa yoğun ilgi gösterdi.

İSG’de temel şart: Kişisel bilincin artırılması

Etkinlikte konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Prof. Dr. Muhammet Fatih Bilal Alodalı, görevde 6 ayı geride bıraktığına işaret etti. Dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği kanunu seviyesinde mevzuat açısından Türkiye’nin yeterliliği bulunduğunu vurgulayan Genel Müdür Prof. Dr. Alodalı, “2025 yılından itibaren tüm çalışanlar bu kanuna tabi olacak. Özel sektör veya kamu sektörü ayırt etmeksizin bu zorunluluğu uygulayacağız. Ancak tabi, sadece mevzuat yeterli olmuyor. Bunu bilinçli hale getirmemiz gerekiyor. Anaokuluna giden çocuklarımızdan başlamak üzere üniversite düzeyinde de tüm öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuyu bir kültür haline getirmek istiyoruz. Eğer bunu içselleştirebilirsek sıkıntılarımızı büyük oranda çözmüş olacağız. Mevcut rakamlar maalesef yüksek ve bunu düşürmek hepimizin elinde. Hep birlikte, bilinçlenerek sorunlarımızın üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.

Etkinlikler aralıksız devam ediyor

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim ise öğrencilerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu vurguladı. Kurumda yürütülen çalışmalara dair bilgi paylaşımında bulunan İsmail Gerim, “İş hayatında pek çok konu önem taşıyor. Ancak liderlik konusu tüm bunların başında geliyor. Özellikle Bursa gibi vizyonu yüksek bir şehirde bu özellik çok daha büyük bir önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ olarak kültürel, sosyal ve iş hayatının geliştirilebilmesi adına birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İSG Konferansı da bu programlardan birisidir. Etkinlikte Vision Zero konusunu ele aldık. Uzman konuklarımız bu başlıkta bizlere önemli konuşmalar yaptı. Bugün de Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğrencilerimizle bir araya geldik. Programı düzenleyen herkese teşekkür ediyor, etkinliğe ilgi gösteren tüm öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” dedi.

İş sağlığı ve güvenliğine bursa öncülük edecek

BUÜ İSG Koordinatörü Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz de final haftasında olmasına rağmen programa büyük bir ilgi gösteren öğrencilere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Bursa’da düzenlenen Vision Zero konferansına katılan ISSA İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü Başkanı Prof. Karl-Heinz Noetel’i öğrencilerle bir araya getirmek istediklerini söyleyen Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, “Hocamız bizi kırmayarak etkinliğimize katılmayı kabul etti. Bugün bizlere Vision Zero çerçevesinde güvenli bir iş sağlığı ve güvenliği çalışmasının nasıl yürütülebileceğine dair bilgiler verecek. Aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Muhammet Fatih Bilal Alodalı hocamız da bugün aramızda yer alıyor. BUSKİ Genel Müdür Yardımcımız Sayın İsmail Gerim ve tüm katılımcılara da programımıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Türkiye’de hedefimiz sıfır iş kazasıdır. Ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliğine yön verecek şehirlerin başında Bursa gelmektedir. Bu anlamda da üniversite olarak son derece kıymetli projelere imza attığımızı söylemek istiyorum. Etkinliğimizin faydalı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

ISSA İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü Başkanı Prof. Karl-Heinz Noetel’in Vision Zero başlıklı gerçekleştirdiği program, teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.