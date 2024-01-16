BUÜ'lü öğretmen adaylarına köy okulu deneyimi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği eğitimi alan öğrenciler, köy okullarında birleştirilmiş sınıf deneyimi yaşadı.

BUÜ ve KODA (Köy Okulları Değişim Ağı) işbirliği ile Eğitim Fakültesi’nde sınıf öğretmenliği eğitimi alan gençler, köy okullarında görev yapmaları halindeçalışmakoşullarına daha hazırlıklı olmaları ve daha nitelikli eğitim vermeleri amacıylaOrhaneli ilçesindeki okullarda uygulama yaptı.

BUÜ’lü öğretmen adayları,Alternatif Eğitim Modelleri dersi öğretim üyesi Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu liderliğinde Orhaneli ilçesinde bulunan ve birleştirilmiş sınıfı (1,2,3ve 4. Sınıf öğrencilerinin bir arada eğitim gördüğü)olan okullarda çeşitli atölyeler hayata geçirdiler. Atölyelerde çocukların sosyal ve duygusal becerilerini arttırmaya yönelik etkinliklere yer verilirken; sınıf öğretmeni adayları veli ziyaretlerine, köy muhtarı, imam ve köylerin ileri gelenleri ile görüşmelere de katıldı.

Projenin gerçekleştirilmesine destek veren Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, DAĞDER yöneticileri ile atölyelerin gerçekleştirildiği okul müdürleri ve öğretmenler bu tür projelerin Orhaneli’deki okullar ve öğrenciler açısından oldukça yararlı olduğunu belirttiler. Birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören çocuklarda tam katılım sağladıkları bu projenin devam etmesini istediklerini belirtti.

Uygulamaya program lideri olarak katılan Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu konuyla ilgili “KODA işbirliği ile hayata geçirdiğimiz bu program ile sınıf öğretmeni adaylarına gerçek bir köy öğretmenliği deneyimi yaşatmayı hedefledik” dedi.Öğretmen adayları da Eğitim Fakültesi’nde aldıkları teorik derslerin uygulamasını gerçek köy ortamında yapabilmenin, pek de alışık olmadıkları birleştirilmiş sınıf uygulamalarını yerinde deneyimleyebilmenin meslek hayatlarına başlarken onlara oldukça büyük katkı sağladığını ifade etti.