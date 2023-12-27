BUÜ'nün Filistinli doktora öğrencisi şehit edildi

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) doktora çalışmalarını yürüten Filistinli MohammedAbdElhadeNassar (38), İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıda babası ve kardeşi ile birlikte şehit oldu.

Doktora çalışmaları için geldiği BUÜ’de iktisat alanında eğitimini sürdüren Filistin vatandaşı MohammedAbdElhadeNassar, çatışmaların başlamasının ardından ülkesine döndü. Evli ve 5 kız çocuk babası olan Nassar, önceki gün ailesiyle birlikte saldırıların hedefi oldu. İsrail güçlerinin düzenlediği baskında sadece Mohammed değil, babası ve kardeşi de şehit edildi.

Yaşanan üzücü gelişmeyi BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sosyal medya hesaplarından duyurdu. Üniversitenin web sayfasından da paylaşılan taziye mesajında; “İsrail güçlerinin Gazze’de sürdürdüğü saldırılar sonucunda doktora öğrencimiz MohammedAbdElhadeNassar, kardeşi ve babasının şehit olduklarını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimiz ve ailesi nezdinde alçakça saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm dünya ülkelerini bu zulme bir son vermesi konusunda girişimlerini sürdürmesi için bir kez daha göreve davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.