BUÜ'nün iş birliği protokol sayısı 4 yılda 323'e ulaştı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yeni projelerin hayata geçirilmesi adına sürdürülen Üniversite-Toplum iş birliği çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Yerel yönetimler, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla imzalanan protokoller sayesinde yüzlerce proje uygulaması başlatıldı.

Üniversite yönetiminin yoğun çabası ile son güne kadar devam eden iş birliği protokollerine bir yenisi daha eklendi. Dünya devi firmalarla çalışan FEV TR Otomotiv ve Enerji Araştırma ve Mühendislik Ltd. Şti., BUÜ ile iş birliği imzalayan şirketler arasına katıldı. Hazırlanan protokol metnine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Firma Genel Müdürü Önder Erdoğan imza attı.

Akademik ve bilimsel ilerlemenin yolu açıldı

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin toplumun sorunlarına duyarlı olması gereken ve bu sorunların çözümü için üzerine düşen vazifeleri yerine getiren eğitim kurumları olduğunu belirtti. BUÜ’nün son 4 yıl içerisinde üniversite-toplum iş birliği genelinde yüzlerce protokolü hayata geçirdiğini açıklayan Prof. Dr. Kılavuz, “4 yılda toplam 323 protokol imzaladık. Bu protokollerin tamamının uygulamaya geçirilmesi noktasında takipçisi olduk. Projelendirilen, üzerinde çalışılan, elle tutulur çıktıları bulunan ve bir kısmında patentlendirilen çalışmalar yürüttük. Geriye baktığımızda akademik ve bilimsel anlamda ciddi ilerleme sağladık. Mühendislik, tıp, fen ve sosyal bilimler alanlarında akademisyenlerimizin de dahil edildiği yüzlerce projeye öncülük etmiş olmaktan dolayı gururluyuz. Bu iş birlikleri neticesinde öğrencilerimiz için yeni staj, uygulama dersi ve mezuniyet sonrası istihdam sağladık” diye konuştu.

“Daha fazla üretmek için daha fazla çalışmak zorundayız”

BUÜ’yü araştırma üniversiteleri arasında kalıcı hale getirmek için azim ve kararlılıkla çalışılması gerektiğinin altını çizen Rektör Kılavuz; “Biz görev süremiz içerisinde bu konuda elimizden gelen gayreti gösterdik. Öğrenci sayısı bakımından araştırma üniversiteleri arasındaki en kalabalık nüfusa sahibiz. Meslek yüksekokullarımızın sayısı fazla. Buna rağmen en fazla akademik ve bilimsel çıktısı olan üniversiteler arasında yer alma başarısı gösteriyoruz. Bahanelere asla sığınmadık. Elimizdeki imkanlar dahilinde daha fazla çalışmak, daha çok üretmek ve en iyi sonuçları almak için mücadele ediyoruz. İş dünyası temsilcileriyle ve özellikle de sanayicilerimizle iyi olan ilişkilerimizin seviyesini daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Bugün imzalayacağımız protokolün bu anlamda taraflara olumlu katkılar vereceğine inanıyoruz. Destekleri ve iş birlikleri için firma yöneticilerine teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

BUÜ ile güzel bir sinerji yakaladık

FEV TR Otomotiv ve Enerji Araştırma ve Mühendislik Ltd. Şti. Önder Erdoğan ise Bursa’yı çok sevdiklerini, Bursa Uludağ Üniversitesi’ne de büyük bir değer verdiklerini söyledi. Otomotiv ve enerji sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yer aldıklarını aktaran Önder Erdoğan, “Ulusal ve uluslararası ölçekte ileri gelen birçok firma ile çalışıyoruz. Türkiye genelinde 500’e yakın personel istihdam ediyoruz. Bursa’da da ULUTEK Teknopark bünyesinde bir yer kiraladık. Burada da önemli çalışmalar yürütüyoruz. 4 farklı teknoparkta daha yerimiz var. Buralarda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmek daha kolay oluyor. Uludağ Üniversitesi akademisyenleri ile güzel bir sinerji yakaladık. Buradan mezun olan 20 çalışanımız var. Öğrencilerle de yakından ilgileniyoruz. İş birliğimizin daha da gelişmesi adına bir protokol imzalamak istedik. Hepimize hayırlar getirmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

İş birliği taraflara katkı sağlayacak

İş birliği imza töreninde bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu da dünya devi bir firma ile ortak projeler yürütecek olmaktan ötürü son derece mutlu olduklarını belirtti. Halihazırda birlikte ilerlettikleri kıymetli projeler olduğuna işaret eden Dekan Etemoğlu, özellikle öğrencilere verdikleri staj ve benzeri desteklerden ötürü firma yöneticilerine teşekkür etti. Etemoğlu, iş birliği çerçevesinde akademik ve bilimsel anlamda genişletilmesinin her iki kuruma da değerli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.