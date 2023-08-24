BUÜ'nün meslek yüksekokulları, Türkiye'nin zirvesinde

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren 15 Meslek Yüksekokulu ve 135 ön lisans programı, YKS 2023 tercih sonuçlarına göre öğrencilerden büyük talep gördü.

YKS 2023 öğrenci tercihlerine göre BUÜ MYO programlarının 18’i kendi segmentinde Türkiye’de taban puan açısından 1. sırada yer almayı başardı. Farklı 12 programda ise Türkiye 2.si olan BUÜ, toplam 13 programda da kendi segmentinde Türkiye 3.lüğüne ulaştı. Açıklanan sonuçlara göre BUÜ Meslek Yüksekokulları bünyesindeki toplam 43 program, YKS 2023’de öğrencilerin ilk 3 tercihi arasına girmeyi başardı. Genel sıralamada ise BUÜ’nün 83 eğitim programı, Türkiye’deki ilk 10 tercih arasında yer aldı.

Elde edilen verilere göre üniversite genelinde yüzde 100’e yakın oranda bir doluluğa ulaştıklarını açıklayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, fakülteler ve meslek yüksekokulları bazında tercih edilme yüzdelerinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Meslek Yüksekokulları özelinde ise çok daha üst seviye bir başarıya ulaştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Türkiye genelinde en çok tercih edilen ve taban puan anlamında özel bir seviyeye ulaşan üniversitelerin başında geliyoruz. 2023 YKS verilerine baktığımızda en yüksek taban puan ile öğrenci alan 18 meslek yüksekokulu programımız var. Bu alanda 18 programda Türkiye birincisi olduk. 12 programımız 2. sırada, 13 programımız ise 3. sırada en yüksek puanla öğrenci aldı. Bu başarının altında verdiğimiz nitelikli eğitim, staj ve uygulama derslerindeki çeşitliliğin yanı sıra mezuniyet sonrasında öğrencilerimize sektörde gösterilen teveccühün yattığını söyleyebiliriz. Meslek yüksekokullarımızın kalitesinin daha da yükseltilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimizi kutluyor. Üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine de teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

BUÜ Meslek Yüksekokulları (MEYOK) Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın ise istatiksel olarak her geçen gün çok daha üst seviyelere ulaşan bir başarı yüzdesi yakaladıklarını söyledi. Toplam programların yaklaşık yüzde32’sinde Türkiye genelinde ilk 3 arasında girdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Çağatan Taşkın, “Meslek Yüksekokullarımızda Türkiye YKS 2023 sıralamasında ilk 10’a 83 programımız girdi. Toplam programlarımızın yaklaşık yüzde 62’si ise en çok tercih edilenler arasında yer aldı. Çok daha iyisi için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.