BUÜ'nün'Orpheus Etiketi' sürecinde son viraj

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü, biyotıp ve sağlık bilimleri alanında doktora eğitiminde en iyi uygulamaları geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen ORPHEUS etiketi sürecinde son aşama olan “Site-Visit (Yerinde Ziyaret)”programını tamamladı.

Üyelik başvurusu 2021 yılı Nisan ayında kabul edilen BUÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ORPHEUS (TheOrganisationforPhDEducation in BiomedicineandHealthSciences in theEuropeanSystem) etiketi kapsamında takip eden süreçte lisansüstü eğitim programları, danışman eğitimleri ve Enstitü işleyişinin iyileştirme çalışmaları ile değerlendirme sürecini başlattı. Revizyonların ardından 31 Ocak 2023’tegönderilen ‘ORPHEUS Self-Evaluation Questionnaire’sonrasında organizasyon ile etkileşimin sürdürülmesiyle birlikte sürecin son aşaması olan yerinde ziyaret programı 18-20 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Yerinde ziyaret kapsamında ORPHEUS yürütme komitesinden Almanya Augsburg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rudolf Schubert ve Eski ORPHEUS Başkanı -İsveç Karolinska Enstitüsü’nden Prof. Dr. Robert Harris,BUÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nü ziyaret etti. Enstitü ve Üniversite uygulamalarını yerinde değerlendiren heyet üyeleri, program kapsamında Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz tarafından da ağırlandı.

Kapsamlı görüşmeler yapıldı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşah Çeçener’inüniversite ve doktora eğitimiyle ilgili bilgiler verdiği ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Sevcan Çelenk, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Yasemin Özdemir, ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nihal Sağlam, Prof. Dr. Nevzat Kahveci, Dr. Öğr. Ü. DiğdemYöyen Ermiş ve Emel Güzel de hazır bulundu. Birimler hakkında detaylı sunumların da yapıldığı programda değerlendirme kapsamında sırasıyla; Enstitü Yönetim Kurulu Üyeleri, Anabilim Dalı Başkanları, Danışman Öğretim Üyeleri ve Doktora Öğrencileri ile toplantılar yaparak ziyaret programını tamamladı.

Komisyon üyeleri memnuniyetlerini dile getirdi

ORPHEUS etiket komisyonu üyeleri; BUÜ’nünaltyapısını,araştırma ve eğitim amaçlı sunulan imkanlarını birçok açıdan çok etkileyici bulduklarını ve özellikle doktora öğrencileriyle ilgili görüşmelerinde öğrencilerin aldıkları doktora eğitiminden duydukları mutluluk ve memnuniyeti dile getirdi. Enstitü yönetimi hakkında da olumlu görüşlerini aktaran komisyon üyeleri, doktora programı kapsamında öğrencilerin aktarılabilir beceriler edinmelerine ilişkin yapılan düzenlemelerden ve iyileştirmelerden çok etkilendiklerini belirtti.