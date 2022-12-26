BUÜ'nün patentli projelerine özel sektörün ilgisi devam ediyor

BUÜ Yönetimi, üniversitenin hak sahibi olduğu patentleri özel sektör temsilcilerine pazarlamaya devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sadece kendi dönemlerinde alınan 8 ayrı patentin iş dünyası temsilcilerinin kullanımına sunulduğunu açıkladı.

BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Kut’un yürütücülüğünü, İnegöl MYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Ömeroğulları Başyiğit’in araştırmacılığını yaptığı, yüksek lisans öğrencisi Cengiz Karabulut’un bursiyer olarak dahil edildiği ’Aerojel İçeren Formlamaya Uygun Hibrit Kompozit Yapıların Geliştirilmesi, Termal ve Akustik Özelliklerinin Araştırılması’ başlıklı TÜBİTAK 1505 projesi doğrultusunda ulusal- uluslararası alanda başvurusu yapılan patentler, Formfleks Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına devredildi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Proje Araştırmacıları, Formfleks Ar-Ge Merkezi Lideri Cenker Tuncel ve ekibi ile BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticileri katıldı.

Üniversitede patent rekoru kırılıyor

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite olarak bugüne kadar 330’dan fazla patent başvurusunda bulunduklarını söyledi. Kendi dönemlerinde bu sayının daha da yukarılara çıkarılması için yoğun bir çaba sarf ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Teknoloji Transfer Ofisimizin birebir ilgisi ve bizlerin desteği ile detaylı bir patent araştırma çalışması yürüttük. Bu araştırmaların sonucunda hocalarımıza ait yüzlerce patentin tespitini yaptık. Çoğunluğunun ciddi ilgi çekebileceğini fark ettik. Bunlar için üniversitemiz adına başvurular yaptık. Nihayetinde 330’u aşan bir patent portföyüne sahip olduk. Üniversite tarihinde önceki dönemlerde 4 patentin sektöre devri yapılmışken, sadece kendi dönemimizde 8 patent devri yaptık. 3 yılda patent devir sayısını iki katına çıkarmayı başardık. Bu girişimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve özel sektörün üniversitemize ilgisinin artması için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirme gayretindeyiz. Bugün de Prof. Dr. Dilek Kut hocamız ve ekibinin projesinden elde edilen patentlerin devrini gerçekleştireceğiz. Hocalarımıza emekleri için, patentleri devir alacak firmamıza da ilgileri için teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Akademisyenlerden teşekkür

BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut ise Doç. Dr. Zeynep Ömeroğulları Başyiğit ve yüksek lisans öğrencisi Cengiz Karabulut’un dahil olduğu ekiple önemli bir projeye imza attıklarını vurguladı. Yapılan çalışmada Teknoloji Transfer Ofisi’nin kıymetli katkılarının olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dilek Kut, tüm ekibe desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kut, patentlerin haklarını alan Formfleks yöneticilerine de hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda patentlerin kullanım hakları firma yöneticilerine devredildi.