BUÜ'nün proje başarıları devam ediyor

2023 Yılı 1. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları açıklandı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) 3 akademisyeni, hazırladıkları projeler ile destek almaya hak kazandı. BUÜ’lü 1 akademisyenin projesi de bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapabilecek çalışmalar arasında yer aldı.

Açıklanan son listeye göre BUÜ Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabire Güler’in “TGF-İlişkili Metastatik Akciğer Kanseri Gelişiminde DUSP4 ve DUSP13’ün Rolünün Araştırılması” başlıklı projesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel’in “Retinitis Pigmentosa Ile İlişkilendirilen Bir Protein Fosfatazın Siliyogenezdeki Rolünün Araştırılması” projesi ile Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Kılıç’ın “Broyler Kümesi İç Ortamında Ve Laboratuvar Ölçeğinde Farklı Kimyasal Katkı Maddelerinin Altlığa Uygulanmasının Nh3 Ve Sera Gazları (Co2,Ch4 Ve N2o) Emisyonlarının Azaltılması Üzerine Etkisinin Belirlenmesi” projesi destek almaya hak kazanan çalışmalar arasında yer aldı. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neyir Özcan Semerci’nin “Konuşmacı Doğrulama Sistemlerine Yapılan Tekrar Oynatma Saldırılarının Tespitinde Kanal Dürtü Yanıtının Kestirimi Ve Derin Öğrenme Yöntemleri İle Sınıflandırılması” başlıklı çalışması da bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılabilmesine karar verilen projeler sınıfında gösterildi.

Daha fazla proje üretmeliyiz

Destek almaya hak kazanan akademisyenleri tebrik eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, çalışmaların çeşitlendirilmesi ve daha fazla projenin TÜBİTAK desteği alması için girişimlerini sürdürdüklerini söyledi. Köklü bir geçmişi bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin, akademik ve bilimsel anlamda tecrübeli kadrolara sahip olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Türkiye’nin seçilmiş 23 Araştırma Üniversitesi arasında bulunuyoruz. Bu unvan bizlere birçok anlamda avantaj getiriyor. Araştırma Üniversiteleri liginde kalıcı olmak ve çok daha üst sıralara tırmanabilmek için bilime, projeye ve Ar-Ge’ye odaklanmalıyız. Bunu da hep birlikte başarabiliriz. Daha fazla akademisyenimizin proje üretmesi ve bunlara destek almasını istiyoruz. Bu yönde de yeni teşvik edici girişimler üzerinde çalışıyoruz. El birliğiyle üniversitemizi hak ettiği noktalara taşımaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

2023 yılı 1. Dönem 1001 Projelerinde gösterilen başarı performanslarına göre ilk 20 üniversite arasında yer aldıklarını açıklayan Rektör Yılmaz, projelere gösterilen destek oranının yüzde 17’lerde bulunduğuna işaret etti. Yılmaz, akademisyenlerin hazırladıkları projeleri yenileyerek tekrar başvuruda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.