BUÜ, Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü ile işbirliği yapacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Protokol ile eğitim kurumları arasındaki akademik ve bilimsel etkileşimin geliştirilmesi hedefleniyor.

Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. AzamatZiyo, beraberindeki heyetle birlikte BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ı ziyaret etti. Üniversite yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette 2023 yaz sezonunda BUÜ’nün ev sahipliğinde Enstitü akademisyenlerine verilen seminerlerin etkisi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

BUÜ’nün düzenlediği seminerler için tüm yöneticilere ve emeği geçenlere teşekkür eden Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. AzamatZiyo; “2023 yaz döneminde Enstitümüzden gelen 15 akademisyene Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı nezdinde iki gün boyunca seminerler verildi ve akademisyenlerimiz en iyi şekilde ağırlandı. Hocalarımızdan kıymetli geri dönüşler aldık. Üniversitenizin bizlere gösterdiği yakın ilgi nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz. Bu ziyaretimizde de ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi adına özel bir protokole imza atacağız. Taraflara hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise 2022 yılında Özbekistan’a gerçekleştirdiği ziyarette son derece olumlu gözlemler elde ettiğini söyledi. Devlet ve millet genelinde bir kardeşlik duygusunun hali hazırda mevcut olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bizler; tarih, kültür ve medeniyet ölçeğinde her zaman yakın ilişkiler içerisinde bulunmuş milletleriz. Özümüz bir, sözümüz bir diyebiliriz. Orta Asya’daki tüm Türk cumhuriyetleri ile kardeşlik bağımız devam ediyor. Özbekistan da bu anlamda bizler için son derece kıymetlidir. Üniversitelerimiz arasında da geçmiş yıllardan gelen bir dostluk ortamı bulunuyor. Bu dostluğu akademik ve bilimsel manada da pekiştirmek istiyoruz. İmzalayacağımız protokol de inşallah bu amaca hizmet edecektir. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. AzamatZiyo ve beraberindeki heyet daha sonra BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığını ziyaret etti. Heyeti, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan ve akademisyenler ağırladı.